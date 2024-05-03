Минфин опубликовал данные о налогах; собираемость отстает от плана

Поступления акцизов за этот период составили 275,1 млн евро, что на 1,7% меньше запланированного. В том числе акциз на нефтепродукты составил 135 млн евро, что на 5,8% меньше плана, на табачные изделия - 59,3 млн евро, что на 0,2% больше плана, на алкогольные напитки - 55,8 млн евро, что на 7,7% больше плана, на пиво - 9,1 млн евро, что на 4,9% меньше плана, и на природный газ - 7,0 млн евро, что на 6,4% больше плана.

Поступления налога на прибыль предприятий за первые три месяца этого года составили 111,5 млн евро, что на 8,9% меньше запланированного, а поступления от налога на недвижимость составили 93,7 млн евро, что на 3,1% меньше запланированного.

Поступления от налога на эксплуатацию транспортных средств за первые три месяца этого года составили 29,1 млн евро, что на 2% меньше, чем ожидалось, а поступления от налога на природные ресурсы составили 17,7 млн евро, что на 4,1% больше, чем ожидалось.

Поступления таможенного налога за первые три месяца этого года составили 15,6 млн евро, что на 2,8% меньше запланированного, а поступления от налога на лотереи и азартные игры составили 13,5 млн евро, что на 2,5% больше, чем планировалось.

В то же время поступления от налога на служебные автомобили за первые три месяца текущего года составили 6,8 млн евро, что на 10,2% меньше запланированного, а поступления от налога на электроэнергию составили 1,3 млн евро, что на 2,8% меньше запланированного.

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