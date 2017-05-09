ВИДЕО: Лайма Вайкуле о знакомстве с Бусулисом, закулисье фестиваля и дружбе

 

Лайма Вайкуле объявила программу "Рандеву-2017". Фото: Kaspars Meinerts/TVNET

Грядущим летом в Юрмале снова пройдет настоящий праздник музыки. В третий раз легендарная певица Лайма Вайкуле организует фестиваль «Лайма Вайкуле. Юрмала. Рандеву», собрав в «Дзинтари «своих друзей и коллег по сцене из Латвии, России, Украины, Грузии и других стран. Информационно-развлекательная передача «Все Всегда Везде» побывала на пресс-конференции фестиваля и поговорила с латвийской дивой о самом важном.

Как пришла идея создания фестиваля? Почему Лайма Вайкуле не может халтурить и что ее вдохновляет? Какие сюрпризы ожидают зрителей фестиваля в этом году? Смотрите видео!


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