ФОТО, ВИДЕО: Какие кадры из Юрмалы публикуют звезды в соцсетях

 

Фото: instagram.com

Фестиваль Лаймы Вайкуле продолжается, в Латвию прибывает все больше звездных гостей, а концерты с каждым днем набирают обороты. Представители СМИ внимательно следят за тем, что происходит за кулисами фестиваля, как ведут себя знаменитости в неформальной обстановке, но что остается за кадром? Какими впечатлениями о нашем курорте сами исполнители делятся с поклонниками в соцсетях? Смотрите самые свежие фото из Юрмалы!

Еще по этой теме

Смотрите Прямой Эфир через 10 -15 мин#ЛаймаРандеву в Юрмале #НашСтас @laima_vaikule_official

Публикация от Инна Михайлова (@inamikhaylova)

#лаймарандевуюрмала ❤ @laima_vaikule_official #НашСтас

Публикация от Инна Михайлова (@inamikhaylova)

Дурачимся со Стасом и Лолой ) @stas_mihailoff @lolitamilyavskaya

Публикация от Лайма Вайкуле (@laima_vaikule_official)

Let's go Дальше) #птп #пзт #нст #mzg

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

Мы с @kamenskux любим шутить и петь #jurmala #rendezvous #laima #layma

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

Мам, пойдем....🙈

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Natalia Podolskaya (@nataliapodolskaya)

🎤🎤🎤🎤🎤🎤 Style by @lina_dembikova 👗 @maya.om

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Natalia Podolskaya (@nataliapodolskaya)

❤️ 22.07.17

Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official)

Юрмала. Встретились с братом @vadim_vernik Не в море, но у моря..

Публикация от Игорь Верник (@ivernik)

С Днём рождения, обожаемая моя Нани Брегвадзе! Вы и есть музыка!

Публикация от Игорь Верник (@ivernik)

Да, это наш любимый аллкин... Алла, прости!)) #максимгалкин

Публикация от Екатерина Архарова (@arharovakatya)

В Москве град говорят... Не, не слышали!))

Публикация от Екатерина Архарова (@arharovakatya)

фестиваль Лаймы Вайкуле) свои люди) @markusriva , nice 2 meet U, man💪🏼

Публикация от MBAND #ПравильнаяДевочка (@mband.official)

Laima ⭐️❤️ #jurmala #laimavaikule

Публикация от Markus Riva (@markusriva)

Hello everybody ... 🏆... Хеллоу еврибади ... 😅👍🏻🌷💋❤️ #nakamapietura #LaimaRandezVous

Публикация от Intars Busulis (@intarsbusulis)

Я в Риге... #этопростосонкакойто #селфивосне #любовь #aaaaa

Публикация от Артур Пирожков (А.Ревва) (@arthurpirozhkov)

Еще по этой теме
ВИДЕО: Елена Ваенга устроила Лайме Вайкуле сюрприз на «Рандеву»

ВИДЕО: Елена Ваенга устроила Лайме Вайкуле сюрприз на «Рандеву»

Загляни за кулисы! Звезды фестиваля Вайкуле не забывают о своих поклонниках

Загляни за кулисы! Звезды фестиваля Вайкуле не забывают о своих поклонниках

ФОТО: Несмотря на дождливую погоду, российские звезды отдыхают в Юрмале

ФОТО: Несмотря на дождливую погоду, российские звезды отдыхают в Юрмале


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Ādaži, 525000 EUR
Земля
Земля, Jūrmala, 99450 EUR
Дом
Дом, Tīraine, 279000 EUR

reklama.vesti.lv

Фанатка Кардашян удалила 4 ребра и закачала в попу 2 л жира Wo&Men

Фанатка Кардашян удалила 4 ребра и закачала в попу 2 л жира

Опровержены некоторые слухи в деле пятилетнего Ивана Новости

Опровержены некоторые слухи в деле пятилетнего Ивана

VIP-меню на концерте Лаймы: пять тысяч за бутылку коньяка Новости

VIP-меню на концерте Лаймы: пять тысяч за бутылку коньяка

Кейт и Уильям не могут отвести друг от друга влюбленных глаз Wo&Men

Кейт и Уильям не могут отвести друг от друга влюбленных глаз

Как мило! Ужин Аллы Пугачевой с сыном - настоящий мини-спектакль Wo&Men

Как мило! Ужин Аллы Пугачевой с сыном - настоящий мини-спектакль

Знаменитости

В Латвии

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Дом
Дом Vecumnieku pag.
35 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
MS DYNAMICS AXAPTA PROGRAMMĒTĀ ...
MS DYNAMICS AXAPTA PROGRAMMĒTĀ ...
QLIKVIEW SISTĒMU ANALĪTIĶIS/-E
QLIKVIEW SISTĒMU ANALĪTIĶIS/-E
NETWORK SPECIALIST
NETWORK SPECIALIST
GRUPAS FINANŠU KONTROLIERI
GRUPAS FINANŠU KONTROLIERI
http://alkoutlet.lv

Темы

 