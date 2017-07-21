ФОТО, ВИДЕО: Какие кадры из Юрмалы публикуют звезды в соцсетях

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Фестиваль Лаймы Вайкуле продолжается, в Латвию прибывает все больше звездных гостей, а концерты с каждым днем набирают обороты. Представители СМИ внимательно следят за тем, что происходит за кулисами фестиваля, как ведут себя знаменитости в неформальной обстановке, но что остается за кадром? Какими впечатлениями о нашем курорте сами исполнители делятся с поклонниками в соцсетях? Смотрите самые свежие фото из Юрмалы!