Фото: Янис Шкапарс/TVNET

Журнал «L'Officiel Latvija» отобрал ведущие коллекции со всего мира, чтобы порадовать детей и их родителей. Команда информационно-развлекательной программы «Все Всегда Везде» побывала на ярком модном показе. Смотрите увлекательный репортаж о детской моде, красоте, о том, как обратить на себя внимание и просто зарядиться позитивом...