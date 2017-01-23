Журнал «L'Officiel Latvija» отобрал ведущие коллекции со всего мира, чтобы порадовать детей и их родителей. Команда информационно-развлекательной программы «Все Всегда Везде» побывала на ярком модном показе. Смотрите увлекательный репортаж о детской моде, красоте, о том, как обратить на себя внимание и просто зарядиться позитивом...
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