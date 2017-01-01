Забавные сумочки звезд: попкорн, авто, жвачка и другие причуды

Сумочка - неотъемлемая часть любого модного образа. У каждой женщины их в гардеробе по меньшей мере несколько. Ну а знаменитости могут себе позволить иметь гораздо больше таких аксессуаров - на каждый день, для отдыха и развлечений, под элегантный наряд, для определенного случая, а то и просто под настроение. А настроение это порой бывает шутливым, озорным - тогда хочется взять в руки «коробку с попкорном», «кусочек арбуза», «жвачку» или еще что-нибудь веселенькое. Смотрите в нашей галерее фото забавных сумочек знаменитостей!