Ryanair не выплатит компенсации пассажирам, чьи планы нарушила забастовка

За среду и четверг Ryanair отменила около 600 полетов по Европе в связи с двухдневными забастовками стюартов в Испании, Португалии, Бельгии и Италии, что повлияло на планы по меньшей мере 50 000 пассажиров.

Напомним, 26 июля, был отменен и рейс из Риги в Барселону.

Согласно правовым актам ЕС, в случае отмены рейса авиакомпания должна выплатить пассажирам от 250 до 600 евро в зависимости от расстояния полета, однако компенсации не надо выплачивать в случае чрезвычайных обстоятельств.

"Ryanair полностью соблюдает акты ЕС. Так как рейсы отменены в результате чрезвычайных обстоятельств, выплата компенсаций не предусмотрена", - пояснили в авиакомпании.

Авиакомпания отметила, что компенсации не выплачиваются в том случае, если "профсоюз поступает необоснованно и это полностью вне контроля авиакомпании".

Профсоюз требует, чтобы во всех четырех странах Ryanair трудоустраивал свой персонал по национальному законодательству тех государств, в которых работает, а не по ирландским законам.

Также профсоюз требует, чтобы условия для сотрудников со "свободным" договором, были такими же, как условия для постоянных сотрудников авиакомпании. Помимо этого профсоюз требует собственного признания, так как до сих пор авиакомпания признала профсоюз пилотов и стюартов только в Великобритании, Германии и Италии.