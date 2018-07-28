Скончалась старейшая жительница планеты. Ей было 117

По его данным, Мияко родилась в Йокогаме (префектура Канагава) 2 мая 1901 года. Смерть долгожительницы наступила в воскресенье, 22 июля. На тот момент ей было 117 лет и 81 день.

Кому теперь перейдет титул самого пожилого человека, пока неясно.

Возможно это будет еще одна жительница Японии - Канэ Танака из города Фукуока. По данным Japan Times, возраст Танаки на сегодня составляет 115 лет. Она признана самым пожилым человеком в Японии.

Титул самого пожилого мужчины в стране принадлежит 113-летнему жителю Хоккайдо Масадзо Нонаке. Он же был признан в апреле самым пожилым мужчиной на земле.

Всего Книга рекордов Гиннесса предусматривает три титула: самый пожилой мужчина, самая пожилая женщина и в целом самый пожилой человек на планете.