Сб, 28.07.2018
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Скончалась старейшая жительница планеты. Ей было 117

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Канэ Танака, следующая потенциальная обладательница титула старейшего жителя планеты

ФОТО: AP/Scanpix

В Японии ушла из жизни 117-летняя Тиё Мияко, которая была признана самым пожилым жителем Земли и самой пожилой женщиной на планете. Об этом сообщает сайт Книги рекордов Гиннесса.

По его данным, Мияко родилась в Йокогаме (префектура Канагава) 2 мая 1901 года. Смерть долгожительницы наступила в воскресенье, 22 июля. На тот момент ей было 117 лет и 81 день.

Кому теперь перейдет титул самого пожилого человека, пока неясно.

Возможно это будет еще одна жительница Японии - Канэ Танака из города Фукуока. По данным Japan Times, возраст Танаки на сегодня составляет 115 лет. Она признана самым пожилым человеком в Японии.

Титул самого пожилого мужчины в стране принадлежит 113-летнему жителю Хоккайдо Масадзо Нонаке. Он же был признан в апреле самым пожилым мужчиной на земле.

Всего Книга рекордов Гиннесса предусматривает три титула: самый пожилой мужчина, самая пожилая женщина и в целом самый пожилой человек на планете.

На сегодня рекорд долгожительства принадлежит жительнице Франции по имени Жанна Луиза Кальман, которая умерла в 1997 году в возрасте 122 лет.

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