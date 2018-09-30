1970 год: зачем на Ленина в Даугавпилсе надели шапку и пальто

18 ноября 2018 года Латвия отмечает 100 лет. Много это или мало? Столько всего случилось за это время, и никто точно не скажет, когда наша страна стала такой, какой мы ее видим сегодня... Латвия постоянно меняется, когда-то очевидные вещи уже стали историей, а на их место пришли новые герои и реалии. Накануне 100-летия Латвии Русский TVNET вспоминает самые яркие события прошедших 100 лет: один день - один год, словно листая детский фотоальбом маленькой Латвии.
Ленину - 100 лет! Ура, товарищи!
В 1970 году страна торжественно отмечала 100-летие Ленина. Юбилей повсюду вызвал необычайный трудовой и политический подъем. Коллективы предприятий брали на себя повышенные социалистические обязательства, музеи проводили выставки, театры ставили спектакли о жизни Ленина, филармонии - концерты в его честь, кинематографисты снимали фильмы, поэты писали стихи, художники рисовали картины, скульпторы лепили статуи, академики и профессора проводили научные конференции, студенты и школьники - торжественные собрания.
Надо ли говорить, с каким размахом отмечалось это событие - к этой дате по всему союзу и в Латвии в том числе строились крупные объекты, а ХV праздник песни 1970 года был посвящён именно 100 летию со дня рождения Ленина. Апофеоз празднеств случился 22 апреля - в день рождения вождя.
Не обходилось и без курьезов: 19 апреля 1970 года в Даугавпилсе был открыт памятник Ленину. Скульптор — А. Н. Черницкий, архитектор — В. Калныньш. Из-за того, что Ленин был в зимней шапке и теплом пальто, возник слух, что первоначально этот памятник предназначался для города на Крайнем Севере. Демонтирован 20 сентября 1991 года.
Увлекательные забавы! Праздничное зрелище! Веселое развлечение!
В 1970 году в Латвию впервые приехал "Луна-парк". Расположился он в Юрмале, в Дубулты. Сначала планировалось, что гости из Чехословакии пробудут до 1 августа. Но гастроли продлили. В сентябре "Луна-парк" переехал в Ригу, в парк Виестура.
Для советских детей здесь все было в новинку: что такое автодром, колесо обозрения, шифертурм лопинг, твистер многие узнали впервые. На следующий год "Луна-парк" также раскинул свои шатры в Дзинтари. Там он располагался и в последующие годы. А в Риге "Луна-парку" предоставили площадку в Межапарке, служившую в зимнее время катком.
Развлечение пользовалось огромным спросом, луна-парк посещали миллионы людей!
Вместо старых конюшен - Рижский дворец спорта!
Знаменитый столичный Дворец спорта был сооружён на месте старинных военных конюшен, где ранее планировалось возвести кинотеатр. Постройка здания была приурочена к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, как и многие новостройки в том году. Открытие состоялось 15 апреля 1970 года, однако строители так спешили к данной дате, что позже выяснилось - здание явно с технологическими нарушениями. На их преодоление ушел еще год.
Во Дворце спорта проводились соревнования по хоккею, фигурному катанию, баскетболу, волейболу, спортивной гимнастике, дзюдо, тяжёлой атлетике и другим видам спорта, а также различные культурные мероприятия. Здесь проходили заключительные концерты конкурса песни "Микрофон", именно на арене Дворца выступали Алла Пугачёва, Валерий Леонтьев и другие звёзды советской и зарубежной эстрады.
Ледовая арена имела 4500 зрительских мест, однако в исключительных случаях, с учётом приставных и "стоячих" мест, могла вместить до 5500 зрителей, как это было, например, на встрече хоккейных сборных Белоруссии и Латвии в отборочном турнире к Олимпийским играм в Турине.
Вплоть до 2006 года Дворец спорта оставался важнейшим центром латвийского хоккея: здесь проходили и международные встречи, и большая часть матчей национального чемпионата.
К чемпионату мира по хоккею 2006 года в Риге был построен новый комплекс "Арена Рига", в который были перенесены основные спортивные и зрелищные мероприятия, а здание Дворца спорта оказалось лишним, оно было закрыто 16 мая 2007 года и снесено в конце 2008 года.