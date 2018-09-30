1970 год: зачем на Ленина в Даугавпилсе надели шапку и пальто

Ленину - 100 лет! Ура, товарищи!

В 1970 году страна торжественно отмечала 100-летие Ленина. Юбилей повсюду вызвал необычайный трудовой и политический подъем. Коллективы предприятий брали на себя повышенные социалистические обязательства, музеи проводили выставки, театры ставили спектакли о жизни Ленина, филармонии - концерты в его честь, кинематографисты снимали фильмы, поэты писали стихи, художники рисовали картины, скульпторы лепили статуи, академики и профессора проводили научные конференции, студенты и школьники - торжественные собрания.

Надо ли говорить, с каким размахом отмечалось это событие - к этой дате по всему союзу и в Латвии в том числе строились крупные объекты, а ХV праздник песни 1970 года был посвящён именно 100 летию со дня рождения Ленина. Апофеоз празднеств случился 22 апреля - в день рождения вождя.

Не обходилось и без курьезов: 19 апреля 1970 года в Даугавпилсе был открыт памятник Ленину. Скульптор — А. Н. Черницкий, архитектор — В. Калныньш. Из-за того, что Ленин был в зимней шапке и теплом пальто, возник слух, что первоначально этот памятник предназначался для города на Крайнем Севере. Демонтирован 20 сентября 1991 года.

Увлекательные забавы! Праздничное зрелище! Веселое развлечение!

В 1970 году в Латвию впервые приехал "Луна-парк". Расположился он в Юрмале, в Дубулты. Сначала планировалось, что гости из Чехословакии пробудут до 1 августа. Но гастроли продлили. В сентябре "Луна-парк" переехал в Ригу, в парк Виестура.

Для советских детей здесь все было в новинку: что такое автодром, колесо обозрения, шифертурм лопинг, твистер многие узнали впервые. На следующий год "Луна-парк" также раскинул свои шатры в Дзинтари. Там он располагался и в последующие годы. А в Риге "Луна-парку" предоставили площадку в Межапарке, служившую в зимнее время катком.

Развлечение пользовалось огромным спросом, луна-парк посещали миллионы людей!

Вместо старых конюшен - Рижский дворец спорта!

Знаменитый столичный Дворец спорта был сооружён на месте старинных военных конюшен, где ранее планировалось возвести кинотеатр. Постройка здания была приурочена к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, как и многие новостройки в том году. Открытие состоялось 15 апреля 1970 года, однако строители так спешили к данной дате, что позже выяснилось - здание явно с технологическими нарушениями. На их преодоление ушел еще год.

Во Дворце спорта проводились соревнования по хоккею, фигурному катанию, баскетболу, волейболу, спортивной гимнастике, дзюдо, тяжёлой атлетике и другим видам спорта, а также различные культурные мероприятия. Здесь проходили заключительные концерты конкурса песни "Микрофон", именно на арене Дворца выступали Алла Пугачёва, Валерий Леонтьев и другие звёзды советской и зарубежной эстрады.

Ледовая арена имела 4500 зрительских мест, однако в исключительных случаях, с учётом приставных и "стоячих" мест, могла вместить до 5500 зрителей, как это было, например, на встрече хоккейных сборных Белоруссии и Латвии в отборочном турнире к Олимпийским играм в Турине.

Вплоть до 2006 года Дворец спорта оставался важнейшим центром латвийского хоккея: здесь проходили и международные встречи, и большая часть матчей национального чемпионата.