1973 год: Самый крутой универмаг Риги и "Modo" Паулса

100-летие Праздника песни

Праздник Песни и танца в 1973 году был особенным: он был посвящен собственному 100-летию. Правда, без идеологической подоплеки и тут не обошлось — одновременно он посвящался и 50-летию образования СССР. Известно, что в нем участвовало 14 800 певцов, 1190 танцоров и более полутора тысяч музыкантов.

Очевидцы вспоминают: на эстраду в Межапарке вынесли знамя первого праздника песни, считающегося первым знаменем латышей. И знамя в честь 100-летия – с гербом Латвийской ССР. Первое знамя можно увидеть в музее. Второго нигде нет. Праздничное шествие запомнилось почетным караулом Лачплесисов у памятника Ленину в Риге.

Столетию традиционного Праздника песни в Латвии, которое республика отметит в 1973 году, будет подчинена тематика многих изделий объединения народных художественных промыслов и сувениров "Дайльраде": кожаных переплетов и керамики, значков и памятных медалей. В большом количестве было намечено выпустить знаменитые латышские национальные пояса.

Самый национальный заповедник "Гауя"

14 сентября 1973 года Совет Министров Латвийской ССР принял решение о создании Национального парка "Гауя". Считается, что это был первый заповедник СССР со словом "национальный" в названии.

Крутой супермакет

А в Риге на улице Ленина 409 (Brīvības gatve) был открыт по тем временам самый большой и современный универмаг "Таллин".

Очевидцы рассказывают, что когда открывали "Таллин", у входа собрался народ – представители власти, пресса, любопытные. Ноу-хау универсама должен был стать бассейн с живой рыбой – карпом. Вечером, перед открытием, в бассейн запустили рыбу, но ночью случилось ЧП – каким-то образом одна рыбина заткнула отверстие, в которое спускалась вода. К утру в магазине был потоп. С тех пор рыбу в бассейн больше не запускали…

Магазин отличался современной подачей товара и привлекал рижан со всех концов города.

"Моdo"