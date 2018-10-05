1975 год: а не создать ли нам памятник освободителям Советской Латвии и Риги от фашистов?

18 ноября 2018 года Латвия отмечает 100 лет. Много это или мало? Столько всего случилось за это время, и никто точно не скажет, когда наша страна стала такой, какой мы ее видим сегодня... Латвия постоянно меняется, когда-то очевидные вещи уже стали историей, а на их место пришли новые герои и реалии. Накануне 100-летия Латвии Русский TVNET вспоминает самые яркие события прошедших 100 лет: один день - один год, словно листая детский фотоальбом маленькой Латвии.
Рекорд, продержавшийся 38 лет
21 июня 1975 года в Лиепае была отмечена рекордная температура этого дня - +29,3 градуса. Рекорд продержался до 2013 года.
Памятник Освободителям
Идея о сооружении в Торнякалнсе Памятника победы появилась именно в 1975 году в связи с кампанией памятных мероприятий, посвященных Великой Отечественной Войне. До реализации прошло 10 лет и памятник, открытый 5 ноября 1985 года в Задвинье, получил длинное официальное название: «Памятник солдатам Советской Армии – освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков».
Тропы в Лигатне
Лигатненские природные тропы Гауйского НП созданы в 1975 году с целью ознакомления посетителей с природой, породами живущих в Латвии диких млекопитающих, многообразием природы и необходимостью защиты. Здесь, на берегу Гауи, в богатой лесистыми оврагами местности, проложены прогулочные тропы на протяжении более 5 км.