1978 год: Нелепая гибель семи мальчиков в школе

Обрушение школы, 7 погибших детей

24 июля 1978 года в Лимбажи рухнул надстраивающийся четвертый этаж 2-ой средней школы. Погибло 7 школьников, учеников Рижской футбольной школы - они отдыхали в летнем лагере, которой размещался здесь. Напомним, что трагедии подобного рода в то время замалчивались, о ней знал лишь определенный круг лиц.

Дом печати

Завершено строительство Дома печати. Это одно из первых высотных зданий (высота 75 метров) в столице Латвии Риге, расположенное на острове Кипсала. Здесь располагались редакций латвийских газет и журналов. Кстати, в здании имелось бомбоубежище, рассчитанное на 250 человек.

С 1978 года в здании располагались редакции всех крупных газет, а на 17-18 этажах находился Главлит — цензура, которая просматривала все материалы изданий перед передачей готовой вёрстки на печать. Перемены в жизни страны не могли не сказаться на судьбе дома. На данный момент, давно заброшенный, он пустует.

Дом радости на Миера

Новый семиэтажный корпус родильного дома на улице Миера открылся 6 марта 1978 года. Интересно, что официальное открытие состоялось 6-го, а первый малыш там родился 8 марта. Обе даты в Рижском роддоме считают важными.

Руководитель отделения интенсивной терапии новорожденных Юрис Шлейерс вспоминает, что первой в новых помещениях на свет появилась девочка. В свою очередь, согласно статистике, с тех пор в Рижском роддоме родилось 270 000 малышей. Самым «урожайным» был 1983 год, когда на свет появилось 8826 детей.

Лагерь хиппи под знаком "секретно"

Нелегально в Латвию съехались хиппи со всего СССР - это был первый летний лагерь подобного рода.

Интарс Бусулис из Талси