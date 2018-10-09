1979 год: Почему все смеялись над новой гостиницей "Латвия"

Начато строительство Латвийского радиотелецентра на острове Закюсала

Газеты тех времен (от 23 мая) писали: "Перед закладкой первой опоры состоялся митинг, в котором участвовали представители Госкомитета Латвийской ССР по телерадиовещанию, проектных и строительных организаций. В специальную капсулу были вложены новейшие периодические издания. Была разбита традиционная бутылка шампанского и строители приступили к работе".

Самая современная на то время больница

Сдана в эксплуатацию 1-ая очередь 7-ой Рижской клинической больницы (Гайльезерс). Она была открыта 2 марта 1979 года как самая современная больница того времени. Руководителем первой больницы был Янис Промбергс, личность которого в большой степени обеспечила успехи начального периода работы учреждения.

Больница создавалась как многопрофильное учреждение. Ее помещения предназначены для лечебной, научной и образовательной работы.

Анекдотически известный латвийский советский долгострой

Сдана в эксплуатацию гостиница "Латвия". Это анекдотически известный латвийский советский долгострой (строительство продолжалось с конца 60-х годов по 1979 год); работами по созданию передовой гостиницы руководил архитектор Артур Артурович Рейнфелдс.

Для того, чтобы ее построить, снесли целый квартал деревянных домов, включая Молочный ресторан, который перенесли ближе к каналу. Строительство гостиницы полностью подтвердило стереотипы о стройке советского времени. Например, шахта лифта изначально была построена слишком узкой, поэтому пришлось снова все перестраивать, и открытие гостиницы запаздывало. Однако в 1979 году - наконец!- гостиницу открыли.

"Латвия" имела 680 номеров и ресторанный комплекс на 876 мест. Энергетическое, вентиляционное оборудование, водоснабжение, витрины 1-2-го и 26-го этажей сдавались с участием шеф-монтажа финских специалистов. Впервые установлена спинклерная (распылительная) система пожаротушения. За рубежом закуплены подвесные потолки, ковролины, полторы тысячи дверей.

Анекдот тех времен:

Приезжает какая-то иностранная делегация, идут по городу, видят строящееся здание и спрашивают, мол, а что тут строится? Ну, гид, с дуру и отвечает: А-а-а-а... Это уж который год гостиницу строят, всё достроить не могут...

Ну, его тут сразу забирают "компетентные органы", Суд. Пять лет за дискредитацию и клевету на государство...

Выходит через пять лет, снова ведёт какую-то делегацию. Снова мимо строящейся гостиницы. Опять такой же вопрос: а что это тут строится? "Где?" - спрашивает удивлённо гид? "Да ну вот же, посмотрите сюда!" Гид оглядывается... Делает ужасно-удивлённое лицо и произносит небрежно: Не знаю. Вчера ещё этого не было!"...

Персонал отеля составлял около 1000 человек, из них 40 переводчиков, в т.ч. со знанием болгарского, венгерского и румынского языков. Самым крупным недостатком отеля была признан "кинетический объект Сакта" работы скульптора Артура Ринькиса на фасаде. Вращаясь, она молчала — а должна была бы издавать мелодичные звуки.

Врезался в железнодорожную насыпь

22 марта 1979 года около аэропорта в Лиепае врезался в железнодорожную насыпь самолет Ту-134, летевший из Омска. Погибли четверо членов экипажа, пассажиров на борту не было. Самолёт выполнял грузовой рейс в ходе которого ему предстояло доставить из Омска в Лиепаю комплектующие для местного радиозавода — филиала рижского завода "Коммутатор".

Непосредственной причиной катастрофы следственная комиссия назвала ошибку экипажа в пилотировании, который осуществлял посадку при погодном минимуме ниже допустимого. Помимо этого, по мнению комиссии, катастрофе способствовали неудовлетворительная загрузка самолёта в Омске, а также неудовлетворительное метеообеспечение аэропорта, так как в 00:55 синоптик не предупредил диспетчера об ухудшении погоды.

Певец Витас из Даугавпилса