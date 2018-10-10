1980 год: Олимпийские победы и реставрация Памятника свободы

18 ноября 2018 года Латвия отмечает 100 лет. Много это или мало? Столько всего случилось за это время, и никто точно не скажет, когда наша страна стала такой, какой мы ее видим сегодня... Латвия постоянно меняется, когда-то очевидные вещи уже стали историей, а на их место пришли новые герои и реалии. Накануне 100-летия Латвии Русский TVNET вспоминает самые яркие события прошедших 100 лет: один день - один год, словно листая детский фотоальбом маленькой Латвии.
Бобслейные сани в Латвийской ССР начали производить в 1980 году. Некоторые революционные идеи, которые тогда предложил тренер Роландс Упатниекс, используются до сих пор, например, аэродинамическая форма боба и "крылья" впереди.
В этом же году на зимней Олимпиаде-1980 в Лейк-Плэсиде Зозуля выиграла все 4 заезда — единственный случай в истории олимпийского санного спорта у женщин.
В составе сборной СССР латвийские спортсмены участвовали и на летней Олимпиаде-1980 в Москве. В общей сложности туда отправились 13 наших спортсменов. Они завоевали 13 медалей: 4 золотых, 7 серебряных и 2 бронзовых. Среди золотых призеров были баскетболистка Ульяна Семенова, легкоатлет Дайнис Кула, яхтсмен Александр Музыченко. Кстати, первоначально планировалось, что олимпийская регата пройдет в Рижском заливе, но потом ее решили перенести в Таллинн.
Первая реставрация памятника Свободы
Первая реставрация памятника Свободы происходила в 1980-1981 году, но была неожиданно прервана, и все запланированные работы не были окончены. Вопреки утвержденному проекту реставраторы на свой страх и риск позолотили три звезды.
Особый статус базилики в Аглоне
В 1980 году, в связи с 200-летием Аглонской церкви, папа Иоанн Павел II присвоил храму в Аглоне статус «малой базилики» (Basilica minoris).
Этот почётный титул присваивается римским папой в ознаменование древности церкви, её исторической важности или значимости как паломнического центра.