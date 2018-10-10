Ср, 10.10.2018
Есть такая поговорка: "Приготовь ребенка к пути, а не путь для ребенка". Так вот - электронные журналы во многом ведут ребенка не в том направлении... Эрика Сташкевич, журналист TVNET

1980 год: Олимпийские победы и реставрация Памятника свободы

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ФОТО: RIA Novosti/Scanpix, скриншот видео

18 ноября 2018 года Латвия отмечает 100 лет. Много это или мало? Столько всего случилось за это время, и никто точно не скажет, когда наша страна стала такой, какой мы ее видим сегодня... Латвия постоянно меняется, когда-то очевидные вещи уже стали историей, а на их место пришли новые герои и реалии. Накануне 100-летия Латвии Русский TVNET вспоминает самые яркие события прошедших 100 лет: один день - один год, словно листая детский фотоальбом маленькой Латвии. 

Бобслейные сани в Латвийской ССР начали производить в 1980 году. Некоторые революционные идеи, которые тогда предложил тренер Роландс Упатниекс, используются до сих пор, например, аэродинамическая форма боба и "крылья" впереди.

В этом же году на зимней Олимпиаде-1980 в Лейк-Плэсиде Зозуля выиграла все 4 заезда — единственный случай в истории олимпийского санного спорта у женщин.

В составе сборной СССР латвийские спортсмены участвовали и на летней Олимпиаде-1980 в Москве. В общей сложности туда отправились 13 наших спортсменов. Они завоевали 13 медалей: 4 золотых, 7 серебряных и 2 бронзовых. Среди золотых призеров были баскетболистка Ульяна Семенова, легкоатлет Дайнис Кула, яхтсмен Александр Музыченко. Кстати, первоначально планировалось, что олимпийская регата пройдет в Рижском заливе, но потом ее решили перенести в Таллинн.  

Московская Олимпиада-80

ФОТО: RIA Novosti/Scanpix

Первая реставрация памятника Свободы

Первая реставрация памятника Свободы происходила в 1980-1981 году, но была неожиданно прервана, и все запланированные работы не были окончены. Вопреки утвержденному проекту реставраторы на свой страх и риск позолотили три звезды.

ФОТО: LETA

Особый статус базилики в Аглоне

В 1980 году, в связи с 200-летием Аглонской церкви, папа Иоанн Павел II присвоил храму в Аглоне статус «малой базилики» (Basilica minoris). 

Этот почётный титул присваивается римским папой в ознаменование древности церкви, её исторической важности или значимости как паломнического центра.

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