Резонансное убийство журналиста в Словакии: задержаны подозреваемые

Так, премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини написал в Twitter, что он был рад получить новости об арестах.

Политик и адвокат Даниэль Липшич, представляющий интересы семей журналиста и его невесты, заявил, что подозреваемые были арестованы утром в четверг.

Агентство не указывает, сколько человек было арестовано.