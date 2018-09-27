Пт, 28.09.2018
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Резонансное убийство журналиста в Словакии: задержаны подозреваемые

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Люди зажигают свечи в память об убитом Яне Кучаке и его гражданской супруги Мартины Кушнировой

ФОТО: RADOVAN STOKLASA / REUTERS

Полиция Словакии арестовала нескольких подозреваемых по делу об убийстве журналиста Яна Куциака и его невесты. Об этом сообщает агентство The Associated Press в четверг, 27 сентября, со ссылкой на заявления словацких политиков и полиции.

Так, премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини написал в Twitter, что он был рад получить новости об арестах.

Политик и адвокат Даниэль Липшич, представляющий интересы семей журналиста и его невесты, заявил, что подозреваемые были арестованы утром в четверг.

Агентство не указывает, сколько человек было арестовано.

Напомним, Куцяка убили из-за расследования связей правительства Словакии с мафией. Его вместе с подругой Мартиной Куснировой обнаружили застреленными в своем доме в 65 километрах от Братиславы.

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