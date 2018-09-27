Резонансное убийство журналиста в Словакии: задержаны подозреваемые
27 сентября 2018, 11:59
Полиция Словакии арестовала нескольких подозреваемых по делу об убийстве журналиста Яна Куциака и его невесты. Об этом сообщает агентство The Associated Press в четверг, 27 сентября, со ссылкой на заявления словацких политиков и полиции.
Так, премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини написал в Twitter, что он был рад получить новости об арестах.
Политик и адвокат Даниэль Липшич, представляющий интересы семей журналиста и его невесты, заявил, что подозреваемые были арестованы утром в четверг.
Агентство не указывает, сколько человек было арестовано.
Напомним, Куцяка убили из-за расследования связей правительства Словакии с мафией. Его вместе с подругой Мартиной Куснировой обнаружили застреленными в своем доме в 65 километрах от Братиславы.