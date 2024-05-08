Фото Россия обстреляла стадион спортивной школы в Харькове. Пострадали четверо детей

Изначально Синегубов сообщил: "Есть информация о двух пострадавших детях - мальчиках в возрасте 13 и 15 лет".

Атака была совершена в 13:30 по местному времени.

Незадолго до 18 часов Синегубов уточнил, что число пострадавших от обстрела в Харькове выросло до семи человек, среди которых четверо детей в возрасте от 8 до 15 лет.

"Среди них восьмилетняя девочка и три мальчики в возрасте 14 и 15 лет. Два мальчика в тяжелом состоянии, один мальчик и девочка - в состоянии средней тяжести", - указал он.

В то же время Синегубов добавил, что врачи "из очень специализированных городских больниц собрались в одном месте и все усилия направлены на спасение жизней". По его словам, дети были не в школе, а просто находились на улице на спортивной площадке.

Фото: Reuters/ScanPix

По его словам, в больнице с травмами средней тяжести находится и 55-летний мужчина. Двум женщинам в возрасте 80 и 32 лет помощь была оказана на месте происшествия.