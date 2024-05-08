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Фото Россия обстреляла стадион спортивной школы в Харькове. Пострадали четверо детей

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Школьный стадион в Харькове после атаки
Школьный стадион в Харькове после атаки Фото: Reuters/ScanPix

8 мая Россия снова обстреляла Харьков. Как сообщил в Telegram глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, по предварительной информации попадание зафиксировано на отрытом месте на территории образовательного учреждения, сообщает УНИАН.

Изначально Синегубов сообщил: "Есть информация о двух пострадавших детях - мальчиках в возрасте 13 и 15 лет".

Атака была совершена в 13:30 по местному времени.

Незадолго до 18 часов Синегубов уточнил, что число пострадавших от обстрела в Харькове выросло до семи человек, среди которых четверо детей в возрасте от 8 до 15 лет.

"Среди них восьмилетняя девочка и три мальчики в возрасте 14 и 15 лет. Два мальчика в тяжелом состоянии, один мальчик и девочка - в состоянии средней тяжести", - указал он.

В то же время Синегубов добавил, что врачи "из очень специализированных городских больниц собрались в одном месте и все усилия направлены на спасение жизней". По его словам, дети были не в школе, а просто находились на улице на спортивной площадке.

Фото: Reuters/ScanPix

По его словам, в больнице с травмами средней тяжести находится и 55-летний мужчина. Двум женщинам в возрасте 80 и 32 лет помощь была оказана на месте происшествия.

Синегубов сообщил в телемарафоне, что российские агрессоры совершили нападение в харьковском микрорайоне Салтовка, возле спортивной школы, где находились дети.

Синегубов также отметил, что в результате удара нанесены повреждения гражданской инфраструктуре, особенно жилым домам.

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