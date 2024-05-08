Главное за 8 мая Переименование Московского форштадта, возможный снег и как выглядит дворец Путина изнутри

Литовские таможенники задержали два автомобиля Tesla Cybertruck, поскольку есть подозрения, что эти автомобили предназначались для контрабанды в Россию через Беларусь в нарушение санкций Евросоюза (ЕС).

В ночь на среду, 8 мая, Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. В результате удара ранены мирные жители, повреждены многоэтажные дома и инфраструктура. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

Грузовой самолет Boeing 767 компании FedEx Express, прилетевший из Парижа, приземлился в аэропорту Стамбула с убранным передним шасси.

Переговоры межу Россией и Индией по поводу застрявших в Индии денег за поставки российской нефти, которые длились более года, закончились безрезультатно.

В центре Таллинна на стене дома по адресу бульвар Каарли, 9, еще с декабря прошлого года можно наблюдать надпись на русском языке, оскорбляющую украинцев, сообщает Rus.Postimees. Почему ее до сих пор не закрасили?

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"Прилетают какие-то осуждающие комментарии про то, что женщины не должны заниматься такими вещами, и про то, что все это от сатаны, и про то, что мы вообще ужасные", - рассказывает латвийская экстрим-вокалистка Елизавета Жовнерчук в программе RUS TVNET "В чем фишка?".