Подходит к концу среда. Как обычно, день принес много важных и интересных новостей, не все из которых приятные. Например, синоптики выступили с прогнозом, что в четверг местами возможен снег - что может быть хуже, учитывая, что май в самом разгаре? Впрочем, обо всем по порядку - в ежедневной подборке RUS TVNET рассказываем коротко о самом главном за среду, 8 мая.
Главное за 8 мая ⟩ Переименование Московского форштадта, возможный снег и как выглядит дворец Путина изнутри
Новости Латвии:
Совсем скоро, уже с 6 по 9 июня, в Латвии (как и во всей Европе) пройдут выборы в Европарламент. Традиционно они куда менее популярны среди жителей нашей страны, в том числе и потому, что многие не понимают - а какое нам вообще дело до того, какие восемь человек заседают где-то в Брюсселе. Что ж, самое время ответить на давно задаваемые вопросы.
Комиссия по топонимам и наименованиям объектов городской среды Риги департамента городского развития Рижского самоуправления приняла решение переименовать Московский форштадт в Латгальский микрорайон (Latgales apkaime), сообщил агентству LETA вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс.
Маленькая компания из Казани начала вести небольшой отраслевой сайт о рекламе - AdMe, а спустя годы превратилась в глобальную и мощную медиаимперию с офисами в Риге, Будапеште, Нью-Йорке и на Кипре. TVNET+ изучил, какой путь прошла компания и как устроен их бизнес сегодня. Особенно в контексте войны, развязанной Россией в Украине.
Из-за холодной погоды в четверг в Латвии местами возможен снег, свидетельствует прогноз Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
В Риге не будет допускаться прославление советского режима и государства-агрессора, заявила агентству LETA заместитель председателя Рижской думы Линда Озола ("Код для Риги").
Высшие должностные лица Латвии сегодня приняли участие в мероприятии на Рижском братском кладбище, посвященном Дню разгрома нацизма и памяти жертв Второй мировой войны.
Эстонский надзорный орган совместно с Европейским центральным банком (ЕЦБ) рассмотрит предложение крупнейшего банка Венгрии Országos Takarék Pénztár (OTP) о приобретении Luminor Bank или документов для получения разрешения на приобретение значительного пакета акций, сообщили агентству LETA представители Банка Латвии.
Российские спецслужбы все чаще вербуют жителей Латвии с помощью платформы Telegram, сообщили в Службе государственной безопасности (VDD).
В рижском микрорайоне Зиепниеккалнс во время работ по реконструкции дороги запрещено парковать автомобили на обочине. В результате жители вынуждены искать альтернативу, а рядом есть только газон, где и припаркованы автомобили, сообщает программа Degpunktā.
На прошлой неделе, 30 апреля, около 19:00 было зафиксировано, что кто-то с особым пренебрежением пнул ногой цветы, возложенные у подножия памятника Свободы. Полиция сразу приступила к поискам человека и совместно с охраной близлежащего торгового центра задержала мужчину 1992 года рождения. В четверг, 2 мая, мужчину заключили под стражу.
Семья обратилась к общественности за помощью в поисках своего родственника Валерия Масальского. Полиция уже участвует в поисках 48-летнего мужчины, но его сестра опасается, что его могли похитить, сообщает программа Degpunktā.
Чтобы рижане и гости столицы могли следить за чемпионатом мира по хоккею и матчами сборной Латвии по хоккею, на Домской площади будет организована прямая трансляция турнира на большом экране, сообщает Департамент внешних коммуникаций Рижской думы.
В редакцию TVNET обратился читатель с просьбой разъяснить, может ли частное лицо установить на телефон программу записи телефонных разговоров и производить записи входящих и исходящих звонков без уведомления собеседника.
Есть основания полагать, что Леона Русиньша, которого разыскивают за жестокое убийство экс-супруги на глазах ребенка и матери женщины, уже нет в живых, заявил в интервью программе TV3 "900 секунд" начальник Государственной полиции Арманд Рукс.
Государственная полиция и Служба государственной безопасности (VDD) 9 мая усилят мониторинг безопасности по всей Латвии и обещают "однозначный и решительный" ответ на провокации, если будет зафиксировано прославление российской агрессии и военных преступлений.
Латвийская национальная авиакомпания airBaltic выпустила облигации на сумму 340 миллионов евро, сообщил министр сообщения Каспар Бришкенс в социальной сети в X (бывший Twitter) во вторник, 7 мая.
За рубежом:
Накануне "инаугурации" российского диктатора Владимира Путина Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) опубликовал видеозаписи и фотографии из его дворца, сообщает портал Apollo.lv со ссылкой на "Украинскую правду".
Фармацевтический гигант AstraZeneca объявил об отзыве своей вакцины против Covid-19 по всему миру. В заявлении компании говорится, что решение было чисто коммерческим и обусловлено избытком обновленных вакцин против новых вариантов коронавируса.
Литовские таможенники задержали два автомобиля Tesla Cybertruck, поскольку есть подозрения, что эти автомобили предназначались для контрабанды в Россию через Беларусь в нарушение санкций Евросоюза (ЕС).
В ночь на среду, 8 мая, Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. В результате удара ранены мирные жители, повреждены многоэтажные дома и инфраструктура. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.
Грузовой самолет Boeing 767 компании FedEx Express, прилетевший из Парижа, приземлился в аэропорту Стамбула с убранным передним шасси.
Переговоры межу Россией и Индией по поводу застрявших в Индии денег за поставки российской нефти, которые длились более года, закончились безрезультатно.
В центре Таллинна на стене дома по адресу бульвар Каарли, 9, еще с декабря прошлого года можно наблюдать надпись на русском языке, оскорбляющую украинцев, сообщает Rus.Postimees. Почему ее до сих пор не закрасили?
Интересное чтиво:
"Прилетают какие-то осуждающие комментарии про то, что женщины не должны заниматься такими вещами, и про то, что все это от сатаны, и про то, что мы вообще ужасные", - рассказывает латвийская экстрим-вокалистка Елизавета Жовнерчук в программе RUS TVNET "В чем фишка?".
С приближением Дня матери каждый год члены семей ищут идеи, как отметить праздник и сказать спасибо своим мамам за их заботу, любовь и терпение. В этом году также нет недостатка в мероприятиях, посвященных мамам, да и погода в праздничные выходные обещает быть приятной.
Российский юморист Максим Галкин опубликовал в соцсетях фото с повзрослевшим сыном Гарри.
Латвийская авиакомпания airBaltic сообщает, что в летнем сезоне 2024 года открывает прямые рейсы из Риги в Скопье, Кишинев и Приштину. Теперь airBaltic соединяет столицу Латвии с направлениями в Северной Македонии, Молдове и Косово, обеспечивая по два рейса в неделю в каждый из этих городов.
В поисках элитных автомобилей портал TVNET отправился в центр Риги и заметил симпатичную машину марки Bentley. После изучения доступной информации стало ясно, что машина стоит несколько сотен тысяч евро.
Во вторник, 7 мая, определились первые финалисты песенного конкурса "Евровидение".
"Евровидение" уже наступило! Это одно из крупнейших событий года в шоу-бизнесе - ежегодно его смотрят 200 миллионов человек. Но даже в событиях такого масштаба не всегда все проходит гладко.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!