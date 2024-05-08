Почему airBaltic выпустила облигации с такой высокой ставкой? Комментарий финансового директора

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic через два года может рефинансировать облигации на сумму 340 миллионов евро с помощью более дешевого финансового инструмента, сообщил на пресс-конференции в среду финансовый директор airBaltic Витольд Яковлев.
Комментируя процентную ставку по облигациям в размере 14,5%, Яковлев указал, что это 49,3 миллиона евро в год, однако в сделке проработана опция, что облигации можно оплатить через два года, рефинансируя их с помощью более дешевого финансового инструмента.
"Таким образом, эти процентные ставки могут ограничиться двумя годами", - дополнил Яковлев.
Он отметил, что airBaltic осознает, что это высокая ставка, однако ее размер - единственный, который в данный момент был доступен авиакомпании.
"Это, конечно, гораздо больше, чем мы платили до этого, что соответствует реальной ситуации на рынке, когда ставки и уровень риска высоки. Бизнес-план airBaltic предусматривает увеличение флота самолетов, что может повысить рентабельность, поэтому мы ждем, что норма прибыли повысится, чтобы оплатить эти проценты", - сказал Яковлев.
"Если план будет реализован так, как мы запланировали, кредитный рейтинг airBaltic в течение следующих двух лет значительно улучшится и будет возможность рефинансировать эти облигации с помощью более дешевого финансового инструмента", - отметил он.
По его словам, ставки в этом процессе определяются прозрачно, поскольку банки общаются с инвесторами и получают от них обратную связь об их заинтересованности в инвестировании в облигации airBaltic. Инвесторы проводят углубленный финансовый анализ, сравнивая airBaltic с облигациями других котируемых авиакомпаний с аналогичным профилем риска и таким образом приходят к выводу о том, какой диапазон процентных ставок будет приемлемым.
"После этого инвестиционные банки эту информацию обобщают и делают выводы, с какой процентной ставкой можно выходить на рынок, чтобы получить нужный спрос. В самый последний день, когда предложения получили, конечно, эту ставку возможно снизить. Так и было сделано, так как изначально инвесторы были готовы вкладывать со ставкой 15%, но, благодаря большому спросу, удалось договориться на 14,5%", - отметил Яковлев.
Комментируя, почему государство приобрело облигации в размере 50 миллионов евро, заместитель главы Госкассы Янис Розенбергс сказал, что согласно правилам Кабинета министром и решению Сейма у государства был мандат на участие в эмиссии облигаций на сумму до 136 миллионов евро.
"Эта была сумма, которую мы предложили для облигаций airBaltic. Далее airBaltic, общаясь с инвесторами и видя высокий спрос, постановила, в каком объеме будет сумма со стороны государства. В результате, она была снижена в несколько раз", - сказал Розенбергс.
В свою очередь президент airBaltic мартин Гаусс отметил, что выпущенные airBaltic обеспеченные облигации на сумму 340 миллионов евро сроком на 5,25 лет являются крупнейшим выпуском латвийских корпоративных облигаций.
По его словам, интерес к облигациям проявили более 100 международных институциональных инвесторов из более чем 20 стран и трех разных континентов.
Как уже сообщалось, airBaltic эмитировала облигации на сумму 340 млн евро.
В заявлении для СМИ airBaltic информирует, что выпустила обеспеченные облигации сроком 5,25 года на сумму 340 млн евро с процентной ставкой 14,5%.
Котироваться облигации будут на Euronext Dublin.
Премьер-министр Эвика Силиня написала в X, что авиакомпания "успешно осуществила крупнейшую в истории Латвии эмиссию корпоративных облигаций".
В прошлом году аудированный оборот airBaltic составил 664,289 млн евро, что на 33,2% больше 2022 года, а прибыль - 33,852 млн евро по сравнению с убытками годом ранее.
Латвийскому государству принадлежит 97,97% акций airBaltic, а финансовому инвестору Aircraft Leasing 1 - 2,03%.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!