Почему airBaltic выпустила облигации с такой высокой ставкой? Комментарий финансового директора

"После этого инвестиционные банки эту информацию обобщают и делают выводы, с какой процентной ставкой можно выходить на рынок, чтобы получить нужный спрос. В самый последний день, когда предложения получили, конечно, эту ставку возможно снизить. Так и было сделано, так как изначально инвесторы были готовы вкладывать со ставкой 15%, но, благодаря большому спросу, удалось договориться на 14,5%", - отметил Яковлев.

Комментируя, почему государство приобрело облигации в размере 50 миллионов евро, заместитель главы Госкассы Янис Розенбергс сказал, что согласно правилам Кабинета министром и решению Сейма у государства был мандат на участие в эмиссии облигаций на сумму до 136 миллионов евро.

"Эта была сумма, которую мы предложили для облигаций airBaltic. Далее airBaltic, общаясь с инвесторами и видя высокий спрос, постановила, в каком объеме будет сумма со стороны государства. В результате, она была снижена в несколько раз", - сказал Розенбергс.

В свою очередь президент airBaltic мартин Гаусс отметил, что выпущенные airBaltic обеспеченные облигации на сумму 340 миллионов евро сроком на 5,25 лет являются крупнейшим выпуском латвийских корпоративных облигаций.

По его словам, интерес к облигациям проявили более 100 международных институциональных инвесторов из более чем 20 стран и трех разных континентов.

Как уже сообщалось, airBaltic эмитировала облигации на сумму 340 млн евро.

В заявлении для СМИ airBaltic информирует, что выпустила обеспеченные облигации сроком 5,25 года на сумму 340 млн евро с процентной ставкой 14,5%.

Котироваться облигации будут на Euronext Dublin.

Премьер-министр Эвика Силиня написала в X, что авиакомпания "успешно осуществила крупнейшую в истории Латвии эмиссию корпоративных облигаций".

В прошлом году аудированный оборот airBaltic составил 664,289 млн евро, что на 33,2% больше 2022 года, а прибыль - 33,852 млн евро по сравнению с убытками годом ранее.

Латвийскому государству принадлежит 97,97% акций airBaltic, а финансовому инвестору Aircraft Leasing 1 - 2,03%.

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