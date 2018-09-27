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В Финляндии тысячи людей остались без света из-за шторма

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Иллюстративное фото

ФОТО: EPA/LETA

На западном побережье Финляндии тысячи людей остались без электроэнергии из-за шторма. Об этом в четверг, 27 сентября, сообщает Yle.

Отмечается, что шторм повалил деревья и вызвал перебои в электроснабжении.

По состоянию на утро около 14 тысяч домашних хозяйств остаются без электричества. Больше всего таких хозяйств было в Пору, Эурайоки, Кристиинанкаупунки и Мерикарвия.

В Пори за минувшие сутки зарегистрировано около 60 вызовов спасательных служб, связанных с падением деревьев. Из-за сильного ветра повреждены фасады и крыши домов, автомобили.

Отмечается, что в течение четверга шторм будет перемещаться на восток. Во второй половине дня сильные ветры ожидаются в центральных и восточных районах страны.

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