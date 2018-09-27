В Финляндии тысячи людей остались без света из-за шторма
27 сентября 2018, 15:10
На западном побережье Финляндии тысячи людей остались без электроэнергии из-за шторма. Об этом в четверг, 27 сентября, сообщает Yle.
Отмечается, что шторм повалил деревья и вызвал перебои в электроснабжении.
По состоянию на утро около 14 тысяч домашних хозяйств остаются без электричества. Больше всего таких хозяйств было в Пору, Эурайоки, Кристиинанкаупунки и Мерикарвия.
В Пори за минувшие сутки зарегистрировано около 60 вызовов спасательных служб, связанных с падением деревьев. Из-за сильного ветра повреждены фасады и крыши домов, автомобили.
Отмечается, что в течение четверга шторм будет перемещаться на восток. Во второй половине дня сильные ветры ожидаются в центральных и восточных районах страны.