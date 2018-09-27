В Финляндии тысячи людей остались без света из-за шторма

Отмечается, что шторм повалил деревья и вызвал перебои в электроснабжении.

По состоянию на утро около 14 тысяч домашних хозяйств остаются без электричества. Больше всего таких хозяйств было в Пору, Эурайоки, Кристиинанкаупунки и Мерикарвия.

В Пори за минувшие сутки зарегистрировано около 60 вызовов спасательных служб, связанных с падением деревьев. Из-за сильного ветра повреждены фасады и крыши домов, автомобили.