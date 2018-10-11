1981 год: Наводнение, авиакатастрофа в Салдусе, детская железная дорога

Наводнение

30 марта Латвия пережила серьезное весеннее наводнение. Уровень воды в Даугаве в некоторых местах достиг 8.3 метра (при том, что обычно вода достигает 2.6 метра). Были затоплены большие поля в Екабпилсском районе, дома "поплыли", погиб скот на больших фермах. Самый большой ущерб стихия нанесла хозяйству Кронвалду, где пострадали 1022 коровы, и птицеферме Салас, потерявшей три тысячи кур.

1 апреля Латвия вместе со всем Советским Союзом впервые перешла на летнее время. Стрелки часов перевели на час вперед. Сделано это было с целью захватить утром дополнительный светлый час. Кстати, по мнению медиков, к сдвигу времени менее чем на два часа организм приспосабливается довольно легко.

Вантовый мост сдан в эксплуатацию

ФОТО: LETA

В середине лета в эксплуатацию сдали Горьковский (Вантовый мост), соединивший центр Риги и Пардаугаву. На момент открытия мост обладал самым длинным вантовым пролетом в СССР и восьмым по длине в Европе. «В прекрасный силуэт овеянной легендами старой Риги вписался новый важный штрих — пилон-гигант, приняв на могучие плечи струны-громады с многотонной громадой на них висячего моста. Высота пилона 109 м, с флагштоком 119", — сообщала газета "Ригас Балс". В то время флагшток был самой высокой точкой над Ригой, на нем развевался алый флаг Латвийской ССР.

Детская железная дорога

Возможно, кто-то из вас помнит детскую железную дорогу-узкокалейку в Межапарке? Так вот, летом 1981 года она отметила 25-летие. Там все было настоящее - от билетов и кассы, дети и подростки работали проводниками, путевыми обходчиками, стрелочниками и машинистами. Были предусмотрены отдельные вагоны для малышей и для взросллых. Дети приходили работать, начиная с пятого класса. Программа обучения была рассчитана на 3 года. За это время можно было выучиться на машиниста тепловоза, дежурного по станции и диспетчера. Средствами на обучение, бесплатным питанием и одежой обеспечивала детей большая железная дорога.

Авиакатастрофа в Салдусе

Самолет АН 2 врезался в резервуар с мазутом на нефтяной базе Салдуса. Резервуар был почти пуст (16 тонн вместо положенных 2 тысяч тонн), поэтому пожар был несильным и его быстро удалось потушить. Причина аварии - внезапная остановка двигателя при наборе высоты.

Лимузин цвета белой ночи

В 1981 году на экраны вышла комедия Яниса Стрейча "Лимузин цвета белой ночи" с Гундаром Аболиньшем, Ромуальдом Анцансом и Лилитой Берзиней-Приеде в главных ролях. Сюжет разворачивался вокруг актуальной в те времена темы приобретения дефицитных "Жигулей". Восьмидесятилетняя тетушка из деревни Мирта выигрывает по лотерейному билету «Жигули». Все многочисленные родственники, о которых она раньше и не подозревала, разом нагрянули в деревню, претендуя на машину… Но Мирта приняла неожиданное для них решение — свой лимузин цвета белой ночи решила подарить верному поклоннику…

В 1981 году родились футболист Каспар Горкш и повар-ресторатор-телезвезда Мартиньш Сирмайс.