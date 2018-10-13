1983 год: Золото Балдериса и архитектурный шедевр Зайги Гайле

18 ноября 2018 года Латвия отмечает 100 лет. Много это или мало? Столько всего случилось за это время, и никто точно не скажет, когда наша страна стала такой, какой мы ее видим сегодня... Латвия постоянно меняется, когда-то очевидные вещи уже стали историей, а на их место пришли новые герои и реалии. Накануне 100-летия Латвии Русский TVNET вспоминает самые яркие события прошедших 100 лет: один день - один год, словно листая детский фотоальбом маленькой Латвии.
1983-й вошел в историю как год начала нового витка Холодной войны и ядерного кризиса. Именно тогда президент США Рейган провозгласил СССР «империей зла».
Тем временем киножурнал "Советская Латвия" сообщал новости вполне благостные.
Говорилось о том, что большой популярностью в стране стали пользоваться концерты Радиоконкурса. На одном из них композитор Раймонд Паулс был признан автором лучшей песни в 11-й раз.
Предприятие Somdaris по заказу покупателей начало производить дипломаты. И уже через пару лет с ними ходили все - и взрослые, и школьники средних и старших классов. И только ученикам начальных классов приходилось довольствоваться полезными для спины ранцами.
В 1983 году открылся новый храм потребления - магазин "Астра" на улице Стрелниеку, где можно было купить латвийскую обувь и одежду. Каждый день магазин посещали более 1500 человек, товары поставлялись прямо с производства.
В колхозе "Падомью Латвия" молодой архитектор Зайга Гайле спроектировала целый поселок. Особенно удалась ей модерновая столовая с деревянной крышей-мансардой и балками-перекладинами, созданная "в традициях народного зодчества".
Ассортимент косметического предприятия Dzintars в 1983 году пополнился элитными духами "Кристина" и помадой "Шарм N 15". Путь к покупателю начали духи "Джоконда", "Кредо" и "Соло".
Год Балдериса
Самым результативным игроком чемпионата СССР по хоккею в 83 году оказался наш хоккеист Хельмут Балдерис. Его игрой восхищались, за него болели, его называли одним из самых выдающихся хоккеистов мира. Годом ранее Балдерис участвовал в ЧМ мира по хоккею, тогда сборная СССР привезла золото. В интервью газете "Ригас Балс" Балдерис рассказал, что в свободное время любит слушать регтаймы Раймонда Паулса.