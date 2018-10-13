1983 год: Золото Балдериса и архитектурный шедевр Зайги Гайле

1983-й вошел в историю как год начала нового витка Холодной войны и ядерного кризиса. Именно тогда президент США Рейган провозгласил СССР «империей зла».

Тем временем киножурнал "Советская Латвия" сообщал новости вполне благостные.

Говорилось о том, что большой популярностью в стране стали пользоваться концерты Радиоконкурса. На одном из них композитор Раймонд Паулс был признан автором лучшей песни в 11-й раз.

Предприятие Somdaris по заказу покупателей начало производить дипломаты. И уже через пару лет с ними ходили все - и взрослые, и школьники средних и старших классов. И только ученикам начальных классов приходилось довольствоваться полезными для спины ранцами.

В 1983 году открылся новый храм потребления - магазин "Астра" на улице Стрелниеку, где можно было купить латвийскую обувь и одежду. Каждый день магазин посещали более 1500 человек, товары поставлялись прямо с производства.

В колхозе "Падомью Латвия" молодой архитектор Зайга Гайле спроектировала целый поселок. Особенно удалась ей модерновая столовая с деревянной крышей-мансардой и балками-перекладинами, созданная "в традициях народного зодчества".

Ассортимент косметического предприятия Dzintars в 1983 году пополнился элитными духами "Кристина" и помадой "Шарм N 15". Путь к покупателю начали духи "Джоконда", "Кредо" и "Соло".

Год Балдериса

ФОТО: RIA Novosti/Scanpix