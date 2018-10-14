1984 год: Первая слава Задорнова, трагедия в Кримулде и "Малиновое вино"

9 апреля вошел в историю как один из самых теплых весенних дней в Риге: температура достигла +17. Этот рекорд был превзойден только в апреле 2018 года.

Задорнов прославился

Первая широкая известность пришла к уроженцу Риги, сатирику Михаилу Задорнову в 1984 году, когда в передаче «Вокруг смеха» он представил свой фельетон «Два девятых вагона». Кстати, в 1984—1985 годах Задорнов работал заведующим отделом сатиры и юмора в журнале «Юность». Рассказы и миниатюры сатирика в 80-е читали со сцены многие известные артисты, и только с конца 1980-х он стал сам исполнять свои произведения.

С началом Перестройки и Гласности карьера Задорнова пошла в гору. Он стал автором и ведущим таких популярных телепередач как «Аншлаг», «Смехопанорама», «Сатирический прогноз», «Дочки-матери». Особой популярностью пользовался в народе номер «Дадуда» - пародия на Горбачёва.

Идею написать фельетон о том, как безграмотный руководитель страны дает уроки правильной речи, подал Задорнову Евгений Петросян.

Задорнов с задачей отлично справился: уморительно точно передав интонации Михаила Горбачева.

Михаил Задорнов на конкурсе красоты в Москве в 1988 году ФОТО: RIA Novosti/Scanpix

Карьера Пуго

14 апреля 1984 года Борис Пуго был назначен Первым секретарем ЦК Латвийской компартии, сменив на посту Августа Восса. "Пуго производил впечатление человека чрезвычайно пунктуального и порядочного, но несколько нервного...", — вспоминал историк Рой Медведев о своем знакомстве с Пуго. Увы, с развалом СССР история Бориса Пуго закончилась печально. В 1991 году он стал членом ГКЧП и одним из организаторов «августовского путча». После провала и самороспуска ГКЧП прокуратура СССР возбудила против Пуго уголовное дело за участие в антиконституционном заговоре. Решив не дожидаться ареста, Борис Пуго и его жена Валентина застрелились.

Трагедия в Кримулде

30 июля обрушился мост в Кримулде, унеся жизнь шести человек. Накануне ночью был сильный ливень, который размыл бетонные опоры моста, построенного из смешанных пород деерва. На следующий день, когда по мосту проходила группа из 36 экскурсантов из разных регионов СССР, мост обрушился. 33 человека упали с высоты 5 — 15 метров в ров. Шестеро из них погибли, многие получили серьезные травмы. К криминальной ответственности призвали директора и главного лесника Национального парка Гауи. Экспертиза показала: причиной обрушения стала проржавевшие несущие троссы моста.

12 октября в Риге открылся 4-й трамвайный маршрут из центра города в Иманту. Общая длина маршрута составляла примерно 17.5 км. Маршрут был закрыт в 2018 году из-за уменьшения количества пассажиров.

Один из самых запоминающихся фильмов 1984 года стал детектив Арвида Криевса "Малиновое вино". В уединенный загородный дом на день рождения хозяина съезжаются гости. Непринужденное общение и дегустация домашнего малинового вина прерываются убийством юбиляра. Убийца, конечно же, среди приглашенных, и у каждого из них свой скелет в шкафу. В фильме снялись Иварс Калниньш, Мирдза Мартинсоне, Арнис Лицитис.