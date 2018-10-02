Вейонис напомнил, что вправе распустить Сейм

В таком случае будет трудно договориться и сформировать правящую коалицию, что вызывает опасения за то, когда будет сформировано новое правительство, считает он.

Если Сейм окажется недееспособным, президент вправе распустить его, напомнил Вейонис, подчеркнув, что прежде всего надо пойти проголосовать на выборах.

Президент считает очень важным внешнеполитический курс в европейском и трансатлантическом направлении. Он не выдвинет на пост премьера человека с другими взглядами. Кандидат в премьеры должен быть готов также начать или продолжить уже начатые реформы, сказал Вейонис.

На просьбу прокомментировать возможность включения партии "Согласие" в правящую коалицию Вейонис сослался на историческую практику, показывающую, что избранные в Сейм партии не выражают желания сотрудничать с "Согласием". "Это дает основание считать, что в новом Сейме будет так же", - сказал он.

Любая модель сотрудничества коалиции, не направленная на упомянутый выше внешнеполитический курс, является угрозой для Латвии, уверен президент.