1986 год: Рижская телебашня, Лайма Вайкуле и конкурс "Юрмала"

Рижская телебашня

В 1986 году начала работу Рижская телебашня на острове Закюсала, которая строилась семь лет, начиная с 1979 года. Впервые в истории Латвии сооружение строилось сверху. Для того, чтобы доставлять наверх детали, была построена специальная "антенна" - она поднималась на высоту более 350 м. Наша телебашня высотой 368,5 метров долгое время держала первенство как самое высокое сооружение в Прибалтике и третье по высоте в Европе. Внешне башня представляет собой конструкцию из трёх «ног»-опор и шпиля. В двух «ногах» имеются скоростные лифты, поднимающие на высоту 97 метров за 52 секунды. С обзорной площадки на высоте 97 м при хорошей погоде можно видеть всю Ригу с пригородами и Рижский залив. 12 декабря начал вещание Радио и телевизионный центр на Закюсале.

Первые хиты Вайкуле и конкурс "Юрмала"

В 1986 году по инициативе Раймонда Паулса начали проводить Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Юрмала», который просуществовал до 1992 года. Победителем первого конкурса стал Родриго Фоминс (Иго) исполнивший песню "Kā Senā Dziesmā".

Победитель конкурса "Юрмала" Родриго Фоминс ФОТО: LETA

В 1986 году пережила свой первый звездный час и Лайма Вайкуле. Девушка из Цесиса, ученица Раймонда Паулса с 1979 года выступала в знаменитом варьете «Юрас перле» - пела в танцевальном оркестре, затем стала солисткой варьете. «Номера Лаймы были на столь высоком уровне, что было ясно, ей пора на большую эстраду. О чем я ей и сообщил, познакомившись с ней в начале 80-х», - вспоминал Андрей Макаревич. В середине 80-х Лайму, исполнявшую и западные, и латышские песни заметил поэт-песенник Илья Резник. Он предложил ей записать его новую песню «Ночной костёр», с которой певица попала сначала в радиоэфир, а затем на телепередачу «Песня-86» в Вильнюсе. В том же 1986 году на концерте советских и итальянских звезд эстрады Лайма Вайкуле исполнила новую песню «Вернисаж» на музыку Паулса и слова Резника. А к 1987 году Лайма записала ещё одну песню тех же авторов — «Ещё не вечер», предложив свою оригинальную трактовку. И прогремела на весь Союз...

Лайма Вайкуле ФОТО: RIA Novosti/Scanpix

В апреле улица Яуниела в Старой Риге снова превратилась в Бейкер стрит — на съемках фильма "Двадцатый век начинается". Холмс и Ватсон (Ливанов и Соломин) уже вышли на пенсию, но берутся распутать преступление государственной важности.

Латвийцы в Чернобыле

26 апреля 1986 года случилась авария на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции, расположенной на территории Украины. Разрушение носило взрывной характер, реактор был полностью разрушен, и в окружающую среду попало большое количество радиоактивных веществ. Из Латвии для участия в ликвидации последствий аварии призвали более 6 тысяч человек. Почти половина из них впоследствие стали инвалидами, четверь скончались. Почти для всех работа в Чернобыле стала причиной больших проблем со здоровьем. А ведь люди ехали, не зная о масштабах катастрофы. Им сказали, что в Чернобыле случилась "маленькая авария". Реальная картина начала проясняться только через неделю после аварии.

Среди ликвидаторов аварии на Чернобыльской АС был экс-президент Латвии Валдис Затлерс.

Первая оппозиция - "Хельсинки-86"

10 июля 1986 года в Лиепае ювелир Линард Грантиньш, шофёр Раймонд Битениекс и диспетчер службы электроснабжения Мартиньш Барис основали латвийскую правозащитную организация "Хельсинки-86". Цель группы в заявлении была обозначена так: "открыто, без цензуры и давления извне, информировать международные организации о нарушениях, которые совершаются против материальных и духовных ценностей наших народов, а также против самого народа. Преградить путь лжи и террору; дать всем народам свободный выбор пути своего развития; соблюдать принципы, выдвинутые в заключительном документе Хельсинкской конференции".

ФОТО: facebook.com

"Хельсинки-86" стала первой организацией, поставившей еще в 1987 году вопрос о законности пакта Молотова — Риббентропа и о восстановлении независимости Латвии. С 18 ноября 1987 года под эгидой "Хельсинки-86" начал праздноваться день провозглашения независимости Латвии.