1985 год: Борьба с пьянством, инцидент на Празднике песни, рижское метро

Эра Горбачева

В марте 1985 года, после смерти Константина Черненко, руководителем СССР становится Михаил Горбачев. Спустя два года он провозгласит курс на "перестройку" и "гласность", и в СССР начнет раскручиваться маховик глобальных перемен. Правда, свою деятельность на посту главы страны Горбачев начал с других лозунгов. 20 апреля он призвал народ к "ускорению", пообещав за короткие сроки поднять промышленность и благосостояние людей. Эта кампания подготовила почву для кооперативного движения и экономических реформ.



Трезвость - норма жизни

17 мая 1985 года в Латвии как и во всем СССР началась антиалкогольная кампания. Было сильно сокращено производство алкоголя, повышены цены на него и резко ограничена его продажа. Водку стали продавать по талонам. В моду вошли безалкогольные свадьбы и банкеты. Но страна терпела многомиллиардные убытки, народ выражал недовольство, стоя в километровых очередях, резко увеличилось нелегальное производство алкоголя, приводившее к случаям массового отравления, в магазинах пропал сахар, люди варили из него самогон.

Самый большой ущерб понесла винодельческая промышленность, распоряжения о выкорчевке виноградников нередко приводили к трагедиям: люди, связавшие жизнь с виноделием, умирали от инфарктов или кончали с собой. Широкое недовольство кампанией и начавшийся в 1987 году экономический кризис вынудили руководство СССР негласно свернуть борьбу с пьянством. В мае 2015 года Горбачев признал, что антиалкогольная кампания в СССР проводилась с ошибками.

6 марта в Вентсписком порту произошел взрыв на танкере "Людвик Свобода", спровоцировавший большой пожар. Погибли четверо моряков с танкера, шесть человек получили ранения.

Инцидент на Празднике песни

ФОТО: RIA Novosti/Scanpix

Гала-концерт XIX Праздника песни летом 1985 года запомнился многим. В этот год широко отмечалось 150-летие "отца дайн" Кришьяниса Барона, но официально праздник приурочили к 40-летию Победы и 45-летию восстановления советской власти в Латвии. Свое недовольство этим латышский народ выразил на гала-концерте, несанкционированно исполнив исключенный из программы "Замок света" Язепа Витола под управлением дирижера Харальда Медниса. Песню не репетировали, но она прозвучала слаженно и мощно, выразив единение народа.

Рижское метро

24 сентября ЦК Компартии Латвии приняло решение о строительстве Метрополитена в Риге, идея этого проекта обсуждалась еще с 70-х, но сроки его реализации постоянно сдвигались. Решение о строительстве метро мотивировали тем, что Риги, столица союзной республики, имела один из самых высоких в СССР показателей количества поездок на общественном транспорте на душу населения и была транзитным пунктом для туристов из всего Союза.

Система метро в перспективе должна была иметь три линии. Первый пусковой участок пути предполагалось построить по направлению из Засулаукса до ВЭФа. После сдачи первого участка Первая линия должна была быть продлена на восток до Юглы и на запад до Иманты.

Далее планировалось соорудить восточную часть Второй линии от центра в новые на тот момент микрорайоны Плявниеки и Дрейлини и протянуть северную часть Третьей линии от центра до Саркандаугавы.

Первые возражения специалистов и общества против сооружения метро возникли в 1987 году. А в 1988 году развернулись широкие акции протеста вплоть до массовых демонстраций под лозунгом "METRO — NĒ!". В 1989 году власти признали строительство метро в Риге технически и экономически нецелесообразным. Все подготовительные работы были свёрнуты.