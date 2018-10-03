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Часом позже появилось видео с камер наблюдения, как произошло возгорание.

На видео видно, как клиенты (семья с ребенком) садятся в такси, водитель, судя по всему, поворачивает ключ зажигания, чтобы тронуться в путь, и в это время под днищем автомобиля вспыхивает. Таксист не бросается мгновенно тушить свой автомобиль, растерянно смотрит, как дым обволакивает транспортное средство, а затем бросается за помощью к водителям припаркованных рядом машин.

Представитель аэропорта "Рига" Лаура Карните подтвердила TVNET, что в среду в 14.43 у аэропорта загорелось такси фирмы "Alviksa". Водитель с места событий сбежал.

Пожарная служба аэропорта немедленно среагировала и своими силами оперативно потушила транспортное средство, последствия пожара полностью ликвидированы, а сообщение было достаточно быстро возобновлено.

"Это еще один случай, подтверждающий, что опасения аэропорта на счет угрозы безопасности, вызванные тем, что у аэропорта может работать любая таксомоторная компания, обоснованы", - отметила Карните.

"К счастью, на этот раз никто не пострадал, а также не нанесен серьезный ущерб работе аэропорта и инфраструктуре. Причины возгорания комментировать не могу - это вопрос следствия, которое проведет Госполиция", - сообщила Карните.