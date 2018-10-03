Чт, 4.10.2018
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Ого! Неоднозначная выставка эротических скульптур в Валенсии

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ФОТО: AFP/SCANPIX

В Валенсии открылась выставка, успевшая вызвать полемику в испанском обществе. Дело в том, что 12 примеров скульптур авторства Антони Миро, на которых изображены мужчины и женщины в различных сексуальных позах, размещены на свежем воздухе и в совершенно свободном доступе – в том числе и для детей, пишет espanarusa.com.

74-летний валенсийский художник и скульптор утверждает, что прообразы скульптур были взяты с рисунков на древнегреческих керамических изделиях, чей возраст составляет порядка 2600 лет.

Консервативно настроенные же отмечают, что "эти образы мастурбируют, занимаются оральным сексом... это оскорбляет большую часть общества, а дети сталкиваются с этими работами неподготовленными". 

А что думаете вы о такой уличной экспозиции?

ФОТО: AFP/SCANPIX

ФОТО: AFP/SCANPIX

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