Ого! Неоднозначная выставка эротических скульптур в Валенсии

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В Валенсии открылась выставка, успевшая вызвать полемику в испанском обществе. Дело в том, что 12 примеров скульптур авторства Антони Миро, на которых изображены мужчины и женщины в различных сексуальных позах, размещены на свежем воздухе и в совершенно свободном доступе – в том числе и для детей, пишет espanarusa.com.
74-летний валенсийский художник и скульптор утверждает, что прообразы скульптур были взяты с рисунков на древнегреческих керамических изделиях, чей возраст составляет порядка 2600 лет.
Консервативно настроенные же отмечают, что "эти образы мастурбируют, занимаются оральным сексом... это оскорбляет большую часть общества, а дети сталкиваются с этими работами неподготовленными".
А что думаете вы о такой уличной экспозиции?