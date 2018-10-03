Ого! Неоднозначная выставка эротических скульптур в Валенсии

В Валенсии открылась выставка, успевшая вызвать полемику в испанском обществе. Дело в том, что 12 примеров скульптур авторства Антони Миро, на которых изображены мужчины и женщины в различных сексуальных позах, размещены на свежем воздухе и в совершенно свободном доступе – в том числе и для детей, пишет espanarusa.com.