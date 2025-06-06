Латвия оказалась среди 10 стран ЕС с падением уровня занятости

Спад занятости в первом квартале также зафиксирован в Румынии (-4,4%), Эстонии (-1,1%), Польше (-1%), Финляндии (-0,9%), Швеции и Словении (по -0,5%), Словакии (-0,2%), а также Франции и Германии (-0,1%).

Число трудоустроенных в Австрии сохранилось на уровне января-марта прошлого года, а в остальных 16 странах ЕС зарегистрирован прирост числа занятых.

Самый стремительный прирост в прошлом квартале был на Мальте (+3,5%), в Ирландии (+3,3%), Хорватии (+2,9%) и Испании (+2,7%). В Литве число занятых в годовом выражении выросло на 0,8%.

В первом квартале занятость в ЕС была на 0,4% выше, чем годом ранее, а в еврозоне зарегистрирован рост на 0,7%.

По сравнению с последним кварталом прошлого года этот показатель в ЕС в первом квартале остался стабильным, а в еврозоне - увеличился на 0,2%.

В течение квартала спад численности занятых зарегистрирован в 11 странах ЕС. Наиболее стремительным он был в Румынии (-2,1%), Эстонии (-0,8%), Литве и Польше (по -0,6%), а также в Латвии (-0,5%).

В Австрии, Венгрии и Германии уровень занятости остался неизменным, а число занятых в 13 странах в квартальном исчислении выросло. Самый стремительный рост был в Хорватии (+1%), Испании (+0,8%), а также в Чехии, Греции, Италии и Ирландии (по +0,7%).