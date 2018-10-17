1987 год: Горбачев в Латвии, последние гастроли Миронова, "Легко ли быть молодым"

Горбачева могли убить в Риге

Оказывается, лидер СССР Михаил Горбачев мог погибнуть 31 год назад во время визита в Латвию. Как стало известно, злоумышленники планировали его убийство. Как рассказал бывший начальник Рижского городского управления милиции Виктор Бугай, в день отъезда Горбачева в рижский район Адажи в милицию позвонил мужчина и заявил, что автомобиль лидера СССР планируют взорвать. После этого спецслужбы решили пойти на хитрость и отправили по запланированному маршруту ложную колонну.

Михаил и Раиса Горбачева в Латвии ФОТО: RIA Novosti/Scanpix

Горбачев же поехал по другой дороге. В итоге, глава СССР успешно добрался до юрмальской резиденции. Однако выяснить, кто сообщил о бомбе так и не удалось.

Позже слух о покушении на Горбачева дошел и до западных СМИ, которые решили, что латвийские власти были заинтересованы в том, чтобы устранить лидера соседнего государства. Тогда же появилась информация о том, что главу СССР якобы пытались убить, заминировав охранявшую его полицейскую машину.

В течение трехдевного визита Махиал и Раиса Горбачевы посетили завод "ВЭФ", Музей красных стрелков и возложили цветы к Памятнику свободы.

Последние гастроли Андрея Миронова

Августовские гастроли 1987 года в Риге стали последними для замечательного актера Андрея Миронова. Проблемы со здоровьем начались у артиста в конце 70-х, осенью 1978 года во время гастролей в Ташкенте у него произошел первое кровоизлияние в мозг. Второе кровоизлияние оказалось смертельным. "Оно застало Миронова на сцене Латвийской оперы, когда он играл Фигаро. Почему-то именно в этот день, 14 августа 1987 года, в Прибалтику съехались почти все родственники Андрея - его мать, обе жены, дочери - и многие его друзья", - сообщает РИА-Новости.

ФОТО: RIA Novosti/Scanpix

По воспоминаниям Александра Ширвиндта, партнера Миронова по спектаклю, во время произнесения одной из реплик "Фигаро стал отступать назад, оперся рукой о витой узор беседки и медленно-медленно стал ослабевать... Граф, вопреки логике, обнял его и под щемящую тишину зрительного зала, удивленного такой «трактовкой» этой сцены, унес Фигаро за кулисы, успев крикнуть «Занавес!». «Шура, голова болит», - это были последние слова Андрея Миронова, сказанные им на сцене Оперного театра в Риге и в жизни вообще...».

За жизнь Андрея Миронова врачи боролись два дня. Но он так и не пришел в сознание и 16 августа скончался. Хоронили Андрея Миронова в Москве в костюме Фигаро.

Молодежь глазами Подниекса

Выпущенный в январе 1986 года документальный фильм Юриса Подниекса "Легко ли быть молодым?" произвел эффект разорвавшейся бомбы. К кинотеатрам выстраивались очереди, а на школьных классных часах учеников побуждали выражать собственную позицию по фильму. Подниекс одним из первых обратил внимание на латвийских маргиналов и представителей контркультуры: интервьюировал работника морга и режиссера-авангардиста, показывал металлистов, пытался разобраться в причинах подросткового вандализма, расследуя случай разгрома электрички после концерта группы "Перконс" в 1986 году. Вопросов у него было больше, чем ответов. Но задать их обществу было необходимо.

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