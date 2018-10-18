1988 год: кинофорум "Арсенал", Ельцин в Юрмале, конкурс "Мисс Рига"

18 ноября 2018 года Латвия отмечает 100 лет. Много это или мало? Столько всего случилось за это время, и никто точно не скажет, когда наша страна стала такой, какой мы ее видим сегодня... Латвия постоянно меняется, когда-то очевидные вещи уже стали историей, а на их место пришли новые герои и реалии. Накануне 100-летия Латвии Русский TVNET вспоминает самые яркие события прошедших 100 лет: один день - один год, словно листая детский фотоальбом маленькой Латвии.
31 января на Латвийском телевидении в прямом эфире выходит программа "Labvakar". Ее ведущие - Оярс Рубенис, Эдвин Инкенс и Янис Шипкевиц позволяют себе откровенно обсуждать острые, ранее запрещенные темы. Все трое становятся звездами.
Год спортивных побед
1988 - для Латвии год спортивных побед. На XV зимней Олимпиаде в Калгари бобслеист Янис Кипурс выигрывает золотую медаль (в парном заезде), а через несколько дней бронзовую медаль берет четверка наших бобслеистов: Янис Кипурс, Гунтис Осис, Юрис Тоне и Владимир Козлов. Золото привозит также Виталий Самойлов, игрок сборной по хоккею.
Первый конкурс красоты
Знаете ли вы, что первый конкурс красоты на территории СССР прошел именно в Риге? Случилось это в апреле 1988 года. Победительницей конкурса стала 18–летняя ученица 82–й рижской средней школы Синтия Йенерте. Одним из режиссеров и ведущим был Эдмунд Кашевский. Проходило мероприятие под присмотром горкома комсомола в Доме спорта "Даугава". Для конкурса соорудили специальную сцену. Красить ее закончили за час-полтора до включениея камер. Самым ярким моментом шоу стало дефиле участниц в шикарных шубах - в норке, чернобурке, рыже лисе - которые организаторы достали с большим трудом.
В 1988 году народный праздник Лиго был признан официальным праздником, 24 июня стало выходным днем.
Ельцин гостит в Латвии
Во время отдыха в Юрмале летом 1988 года Борис Ельцин дал свое первое неподцензурное интервью после отставки с постов кандидата в члены Политбюро ЦК КПСС и первого секретаря Московского горкома партии. Интервью записал журналист Александр Ольбик. Опубликовали его в газете "Юрмала".
Позже Ольбик вспоминал как это было в эфире Радио Свобода: "Когда я его (Ельцина) увидел, на стадионе в Лиелупе, у меня было очень большое сомнение, подходить к нему или нет, потому что там было 200 журналистов различных газет московских и иностранных, потому что проходил международный теннисный турнир, и мне пришлось решать, что делать. А поскольку я не историк, не политик, я поддался первому порыву, подошел к нему и попросил интервью. Хотя Наина Иосифовна, которая была рядом с ним, сказала:
"Борис Николаевич, ну, не надо, у вас итак неприятности с этими журналистами, ну, не надо, ради Бога!" А он говорит: "А в чем дело? Вы можете завтра придти ко мне в санаторий "Рижский залив"?" Я говорю: "Конечно, с удовольствием приду".
Тремя годами позже Ельцин станет первым лидером России, который признает независимость Латвии.
Первый "Арсенал"
Осенью 1988 года в Риге прошел первый кинофорум "Арсенал". Если быть точнее, самый первый "Арсенал" состоялся двумя годами ранее в рамках "Дней кино", а в 88-м фестиваль получил статус международного. У истоков кинофорума стояли большие выдумщики - кинорежиссер Август Сукутс и будущий премьер Марис Гайлис.
У здания Планетария соорудили гигантского надувного змея. Чешую ему заменял узор из голых женских тел. Билеты на заумные фильмы люди сметали в момент.
"Сейчас уже трудно представить, какую эйфорию вызвал в Риге в 1988 году первый "Арсенал". Эффект ни в коем случае не сводился к культурному шоку от показанного обывателям авангарда: атмосфера праздника включала множество ингредиентов и потому не могла улетучиться сразу... Программа выросла до двухсот фильмов, в которых антисоветчина, медитативность, сюр и эротизм представали в самых диких сочетаниях", - писал кинокритик Вадим Агапов в журнале Pastaiga.ru.
Народный фронт
8 октября был основан Народный фронт Латвии - изначально как движение в поддержку Перестройки на территории Латвийской ССР. Руководителем его стал Дайнис Иванс.
В начале НФЛ занимал умеренные позиции, добивался широкой автономии для Латвии в составе СССР и даже пользовался поддержкой русскоязычного населения. Впоследствии, Народный фронт определил своей целью отделение Латвии от СССР.
В 90-м году после провозглашения независимости Латвии Председатель НФЛ Дайнис Иванс был избран вице-спикером, а его заместитель Ивар Годманис был назначен премьер-министром. Многие другие члены НФЛ заняли ключевые посты в правительстве.