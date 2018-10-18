1988 год: кинофорум "Арсенал", Ельцин в Юрмале, конкурс "Мисс Рига"

31 января на Латвийском телевидении в прямом эфире выходит программа "Labvakar". Ее ведущие - Оярс Рубенис, Эдвин Инкенс и Янис Шипкевиц позволяют себе откровенно обсуждать острые, ранее запрещенные темы. Все трое становятся звездами.

Год спортивных побед

1988 - для Латвии год спортивных побед. На XV зимней Олимпиаде в Калгари бобслеист Янис Кипурс выигрывает золотую медаль (в парном заезде), а через несколько дней бронзовую медаль берет четверка наших бобслеистов: Янис Кипурс, Гунтис Осис, Юрис Тоне и Владимир Козлов. Золото привозит также Виталий Самойлов, игрок сборной по хоккею.

Первый конкурс красоты

Знаете ли вы, что первый конкурс красоты на территории СССР прошел именно в Риге? Случилось это в апреле 1988 года. Победительницей конкурса стала 18–летняя ученица 82–й рижской средней школы Синтия Йенерте. Одним из режиссеров и ведущим был Эдмунд Кашевский. Проходило мероприятие под присмотром горкома комсомола в Доме спорта "Даугава". Для конкурса соорудили специальную сцену. Красить ее закончили за час-полтора до включениея камер. Самым ярким моментом шоу стало дефиле участниц в шикарных шубах - в норке, чернобурке, рыже лисе - которые организаторы достали с большим трудом.

В 1988 году народный праздник Лиго был признан официальным праздником, 24 июня стало выходным днем.

Ельцин гостит в Латвии

Борис Ельцин и будущий президент Латвии Гунтис Ульманис ФОТО: RIA Novosti/Scanpix

Во время отдыха в Юрмале летом 1988 года Борис Ельцин дал свое первое неподцензурное интервью после отставки с постов кандидата в члены Политбюро ЦК КПСС и первого секретаря Московского горкома партии. Интервью записал журналист Александр Ольбик. Опубликовали его в газете "Юрмала".

Позже Ольбик вспоминал как это было в эфире Радио Свобода: "Когда я его (Ельцина) увидел, на стадионе в Лиелупе, у меня было очень большое сомнение, подходить к нему или нет, потому что там было 200 журналистов различных газет московских и иностранных, потому что проходил международный теннисный турнир, и мне пришлось решать, что делать. А поскольку я не историк, не политик, я поддался первому порыву, подошел к нему и попросил интервью. Хотя Наина Иосифовна, которая была рядом с ним, сказала:

"Борис Николаевич, ну, не надо, у вас итак неприятности с этими журналистами, ну, не надо, ради Бога!" А он говорит: "А в чем дело? Вы можете завтра придти ко мне в санаторий "Рижский залив"?" Я говорю: "Конечно, с удовольствием приду".

Тремя годами позже Ельцин станет первым лидером России, который признает независимость Латвии.

Первый "Арсенал"

Отец фестиваля Август Сукутс ФОТО: Из архива кинофорума "Арсенал"

Осенью 1988 года в Риге прошел первый кинофорум "Арсенал". Если быть точнее, самый первый "Арсенал" состоялся двумя годами ранее в рамках "Дней кино", а в 88-м фестиваль получил статус международного. У истоков кинофорума стояли большие выдумщики - кинорежиссер Август Сукутс и будущий премьер Марис Гайлис.

У здания Планетария соорудили гигантского надувного змея. Чешую ему заменял узор из голых женских тел. Билеты на заумные фильмы люди сметали в момент.

"Сейчас уже трудно представить, какую эйфорию вызвал в Риге в 1988 году первый "Арсенал". Эффект ни в коем случае не сводился к культурному шоку от показанного обывателям авангарда: атмосфера праздника включала множество ингредиентов и потому не могла улетучиться сразу... Программа выросла до двухсот фильмов, в которых антисоветчина, медитативность, сюр и эротизм представали в самых диких сочетаниях", - писал кинокритик Вадим Агапов в журнале Pastaiga.ru.

Народный фронт

Лидер Народного фронта Дайнис Иванс ФОТО: LETA

8 октября был основан Народный фронт Латвии - изначально как движение в поддержку Перестройки на территории Латвийской ССР. Руководителем его стал Дайнис Иванс.

В начале НФЛ занимал умеренные позиции, добивался широкой автономии для Латвии в составе СССР и даже пользовался поддержкой русскоязычного населения. Впоследствии, Народный фронт определил своей целью отделение Латвии от СССР.