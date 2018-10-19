1989 год: Балтийский путь, официальное Рождество, пожар на ВЭФе

Основан Моторный музей

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22 апреля 1989 года состоялась торжественная церемония открытия Рижского моторного музея. Дата открытия была приурочена к субботнику в день рождения Ленина. В Музее находится крупнейшая в Балтии коллекция старинных автомобилей разных эпох. В 1989 году новый музей посетили 75 тысяч человек, годом позже число посетителей выросло до 130 тысяч.

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18 июня на заводе ВЭФ случился пожар. Сгорело примерно тысяча квадратных метров территории завода, потери составили около 4 миллионов рублей (около 30 тысяч евро).

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Балтийский путь

23 августа в странах Балтии прошла акция "Балтийский путь", положившая начало обретению независимости Латвией, Литвой и Эстонией. Организовали акцию Народные фронты Латвии и Эстонии и литовский Саюдис. Два миллиона жителей Прибалтики, взявшись за руки, образовали живую цепь длиной 600 км от Вильнюса до Риги и Таллинна. День был выбран символично: ровно 50 лет назад в 1939 году был подписан советско-германский пакт Молотова-Риббентропа, согласно которому Латвия, Литва и Эстония отходили СССР. Первым, кто годом ранее заговорил о незаконности этого пакта и об оккупации Латвии со стороны СССР стал писатель и политический деятель Маврик Вульфсон.

Массовая гражданская акция "Балтийский путь" вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самая длинная в истории живая цепь, а ЮНЕСКО занесла ее в список мировой памяти.

Вскоре после этой акции Литва первой из республик СССР объявила о выходе из его состава. Ее примеру последовали Латвия и Эстония.