1990 год: Независимость, гибель Цоя, рекордный Праздник песни и еда по талонам

Восстановление независимости

1990-й год вошел в историю как год восстановления независимости Латвии. 4 мая Верховный Совет ЛССР принял декларацию "О восстановлении независимости Латвийской республики". За нее проголосовали 138 человек, воздержался 1 человек, против - ни одного. На всей территории Латвии была возобновлено действие Конституции Латвийской республики, принятое 15 февраля 1922 года. В стране объявили переходный период до созыва первого Сейма, а управлял государством Верховный совет. Его главой назначили Анатолия Горбунова. В Верховном совете образовались две фракции - фракция Народного фронта Латвии (131 депутат) и фракция Равноправие.

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Большинство жителей Латвии приняли восстановление независимости с энтузиазмом, несмотря на довольно суровые обстоятельства жизни. Ведь с мая в магазинах мука, крупы и макароны продавались по талонам. В одни руки на два месяца можно было получить 1 кг крупы, на четыре месяца - 2 кг муки и полкило макарон.

Рекорд на Празднике песни

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20-й Праздник песни 1990 года вошел в историю как самый грандиозный и патриотичный. Он прошел спустя два месяца после принятия Декларации о восстановлении независимости. Количество участников было рекордным - более 37 тысяч человек, одних хористов съехалось более 20 тысяч.

На праздник съехались тысячи представителей зарубежной латышской диаспоры - хористов, музыкантов, танцоров.

Последний коммунист

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Пожалуй, единственным видным политическим деятелем из числа бывших партийных функционеров, который не "перекрасился" в соответствии с веяниями времени и остался верен коммунистическим идеалам был мэр Риги (председатель горисполкома) Альфред Рубикс. В 90-м году он оставил пост мэра и был назначен первым секретарем ЦК КПЛ. Годом позже - во время путча ГКЧП в августе 1991-го стал председателем Латвийского комитета по чрезвычайному положению. В 1992 году депутаты проголосовали за исключение Рубикса из Верховного Совета Латвии. В 1995 он был арестован и получил 8 лет лишения свободы за попытку государственного переворота.

Гибель Виктора Цоя

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