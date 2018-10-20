1990 год: Независимость, гибель Цоя, рекордный Праздник песни и еда по талонам

18 ноября 2018 года Латвия отмечает 100 лет. Много это или мало? Столько всего случилось за это время, и никто точно не скажет, когда наша страна стала такой, какой мы ее видим сегодня... Латвия постоянно меняется, когда-то очевидные вещи уже стали историей, а на их место пришли новые герои и реалии. Накануне 100-летия Латвии Русский TVNET вспоминает самые яркие события прошедших 100 лет: один день - один год, словно листая детский фотоальбом маленькой Латвии.
Восстановление независимости
1990-й год вошел в историю как год восстановления независимости Латвии. 4 мая Верховный Совет ЛССР принял декларацию "О восстановлении независимости Латвийской республики". За нее проголосовали 138 человек, воздержался 1 человек, против - ни одного. На всей территории Латвии была возобновлено действие Конституции Латвийской республики, принятое 15 февраля 1922 года. В стране объявили переходный период до созыва первого Сейма, а управлял государством Верховный совет. Его главой назначили Анатолия Горбунова. В Верховном совете образовались две фракции - фракция Народного фронта Латвии (131 депутат) и фракция Равноправие.
Большинство жителей Латвии приняли восстановление независимости с энтузиазмом, несмотря на довольно суровые обстоятельства жизни. Ведь с мая в магазинах мука, крупы и макароны продавались по талонам. В одни руки на два месяца можно было получить 1 кг крупы, на четыре месяца - 2 кг муки и полкило макарон.
Рекорд на Празднике песни
20-й Праздник песни 1990 года вошел в историю как самый грандиозный и патриотичный. Он прошел спустя два месяца после принятия Декларации о восстановлении независимости. Количество участников было рекордным - более 37 тысяч человек, одних хористов съехалось более 20 тысяч.
На праздник съехались тысячи представителей зарубежной латышской диаспоры - хористов, музыкантов, танцоров.
Последний коммунист
Пожалуй, единственным видным политическим деятелем из числа бывших партийных функционеров, который не "перекрасился" в соответствии с веяниями времени и остался верен коммунистическим идеалам был мэр Риги (председатель горисполкома) Альфред Рубикс. В 90-м году он оставил пост мэра и был назначен первым секретарем ЦК КПЛ. Годом позже - во время путча ГКЧП в августе 1991-го стал председателем Латвийского комитета по чрезвычайному положению. В 1992 году депутаты проголосовали за исключение Рубикса из Верховного Совета Латвии. В 1995 он был арестован и получил 8 лет лишения свободы за попытку государственного переворота.
Гибель Виктора Цоя
15 августа 1990 года под Тукумсом погиб лидер группы "Кино" Виктор Цой, ему было 28 лет. Летом Виктор Цой вместе со своим сыном отдыхал в латвийском поселке Плиеньциемс. Рано утром 15 августа музыкант отправился на рыбалку к лесному озеру, на обратном пути его «Москвич» столкнулся со встречным автобусом на шоссе Слока-Талсы. В «Икарусе» не было пассажиров, автобус упал в реку, но водитель не пострадал. «Москвич» отбросило на 20 метров, сиденья были сбиты, машина не подлежала восстановлению. Виктор Цой в результате лобового столкновения умер на месте. Согласно официальной версии, он уснул за рулем, что и стало причиной ДТП. Анализ крови показал, что музыкант был трезв.