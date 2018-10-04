Чт, 4.10.2018
Панцирь рака нашли, причем... рака уже вареного. Лето в самом деле, было жарким, но... не до кипящей же воды, чтоб пресноводным ракам свариться прямо в заливе... Так что явно это закуску к пиву на пляж принесли... Татьяна Одыня, журналист TVNET

Исследователи рассказали, почему мужчины умирают раньше женщин

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Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Статистика говорит о том, что женщины отличаются большей продолжительностью жизни. Cпециалисты Калифорнийского университета выяснили, в чем секрет. Оказывается, все дело в эстрогене, который оберегает клетки тела женщины от старения.

Уровень эстрогена и длина теломеров связаны, считают эксперты. Теломеры - это защитные участки на концах хромосом. По мере старения они укорачиваются. Чем короче теломеры, тем больше биологический возраст организма. И женские теломеры укорачиваются медленнее мужских. 

Женский гормон повышает активность соединения, способного удлинять теломеры. К тому же, высокий уровень гормона помогает поддерживать сердечно-сосудистую и костную системы в хорошем состоянии. Плюс, мужчины умирают раньше из-за вредных привычек - курения и употребления алкоголя.

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