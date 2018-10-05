Досрочно проголосовали 2,18% избирателей

Наиболее активны были избиратели в Риге, где проголосовали 2,9% или 15 843 гражданина, далее следуют Видземе - 2%, или 7867 избирателей, и Курземе - 1,75%, или 3289 избирателей.

В Земгале свой выбор сделали 1,61% или 3434 гражданина, в Латгале активность была самая низкая - 1,59% или 3334 избирателя.