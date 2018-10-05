Досрочно проголосовали 2,18% избирателей
5 октября 2018, 17:22
В течение трех дней возможность досрочного голосования на выборах в 13-й Сейм использовали 2,18% жителей Латвии, или 33 767 избирателей.
Наиболее активны были избиратели в Риге, где проголосовали 2,9% или 15 843 гражданина, далее следуют Видземе - 2%, или 7867 избирателей, и Курземе - 1,75%, или 3289 избирателей.
В Земгале свой выбор сделали 1,61% или 3434 гражданина, в Латгале активность была самая низкая - 1,59% или 3334 избирателя.
Выборы в 13-й Сейм будут проходить в субботу с 7 до 20 часов на 954 избирательных участках в Латвии и 121 участке в 45 странах за границей.