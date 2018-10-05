Министр обороны Великобритании назвал Россию государством-изгоем
5 октября 2018, 20:23
Великобритания считает Россию "государством-изгоем" в свете сообщений британских и нидерландских разведведомств, обвинивших Москву в кибератаках. Об этом в пятницу, 5 октября, заявил британский министр обороны Гэвин Уильямсон в ходе визита в ФРГ.
"Мы видим государство, которое готово пренебрегать всеми правилами. Государство, которое готово пренебрегать всеми границами и не испытывает никакого уважения к другим странам", - цитирует агентство dpa заявление Уильямсон.
По его словам, Россия "ведет себя не как великая держава, а как государство-изгой, и это недопустимо", передает Deutsche Welle.