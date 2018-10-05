Пт, 5.10.2018
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Министр обороны Великобритании назвал Россию государством-изгоем

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Гевин Уильямсон

ФОТО: AP/EPA/Scanpix

Великобритания считает Россию "государством-изгоем" в свете сообщений британских и нидерландских разведведомств, обвинивших Москву в кибератаках. Об этом в пятницу, 5 октября, заявил британский министр обороны Гэвин Уильямсон в ходе визита в ФРГ.

"Мы видим государство, которое готово пренебрегать всеми правилами. Государство, которое готово пренебрегать всеми границами и не испытывает никакого уважения к другим странам", - цитирует агентство dpa заявление Уильямсон.

По его словам, Россия "ведет себя не как великая держава, а как государство-изгой, и это недопустимо", передает Deutsche Welle.

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