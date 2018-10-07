Больше всего мандатов в Сейме потеряют "Новое Единство" и СЗК

У "Нового Единства" может быть на 16 мандатов меньше, у СЗК - на 10.

"Согласие" может получить 25 мандатов, Новая консервативная партия (НКП) - 15, "KPV LV" - 16, национальное объединение "Все для Латвии!"-TB/LNNK и "Для развития/За!" - по 13, свидетельствуют расчеты агентства ЛЕТА. СЗК в новом парламенте могут представлять 11 депутатов, "Новое Единство" - семь.

По данным на текущий момент, за "Согласие" проголосовали 155 679 или 20,38% избирателей, за "KPV LV" - 107 056 или 14,01%, за НКП - 102 617 или 13,43%, за "Для развития/За!" - 89 141 или 11,67%, за "Все для Латвии!"-TB/LNNK - 83 755 или 10,96%, за СЗК - 77 822 или 10,18%, за "Новое Единство" - 50 024 или 6,54%.

Остальные партии не преодолевают 5%-ного барьера прохождения в Сейм.