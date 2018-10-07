Больше всего мандатов в Сейме потеряют "Новое Единство" и СЗК

По сравнению с нынешним Сеймом, в новом Сейме больше всего мандатов могут потерять "Новое Единство" и Союз "зеленых" и крестьян, свидетельствуют расчеты агентства ЛЕТА по предварительным итогам выборов с 994 избирательных участков из 1078.
У "Нового Единства" может быть на 16 мандатов меньше, у СЗК - на 10.
"Согласие" может получить 25 мандатов, Новая консервативная партия (НКП) - 15, "KPV LV" - 16, национальное объединение "Все для Латвии!"-TB/LNNK и "Для развития/За!" - по 13, свидетельствуют расчеты агентства ЛЕТА. СЗК в новом парламенте могут представлять 11 депутатов, "Новое Единство" - семь.
По данным на текущий момент, за "Согласие" проголосовали 155 679 или 20,38% избирателей, за "KPV LV" - 107 056 или 14,01%, за НКП - 102 617 или 13,43%, за "Для развития/За!" - 89 141 или 11,67%, за "Все для Латвии!"-TB/LNNK - 83 755 или 10,96%, за СЗК - 77 822 или 10,18%, за "Новое Единство" - 50 024 или 6,54%.
Остальные партии не преодолевают 5%-ного барьера прохождения в Сейм.
В начале полномочий 12-го Сейма у "Согласия" было 24 мандата, у "Единства" - 23, у СЗК - 21, у "Все для Латвии!"-TB/LNNK - 17, у Латвийского объединения регионов - восемь, у партии "No sirds Latvijai" - семь. В период работы 12-го Сейма 13 депутатов вышли из фракций.