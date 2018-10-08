В конце октября состоится Рижская неделя моды / RIGA FASHION WEEK, которая уже в 29-ый раз объединит профессионалов и почитателей индустрии моды и стиля. В рамках грядущей модной сессии, с 23 по 27 октября, свои новые коллекции одежды представят четырнадцать дизайнеров из Латвии, в том числе модельеры не только женской, но и детской и мужской одежды, а также пять зарубежных модных брендов.