В конце октября состоится Рижская неделя моды / RIGA FASHION WEEK, которая уже в 29-ый раз объединит профессионалов и почитателей индустрии моды и стиля. В рамках грядущей модной сессии, с 23 по 27 октября, свои новые коллекции одежды представят четырнадцать дизайнеров из Латвии, в том числе модельеры не только женской, но и детской и мужской одежды, а также пять зарубежных модных брендов.
Свои новые коллекции сезона весна-лето 2019 на главном подиуме RIGA FASHION WEEK продемонстрируют такие латвийские марки, как Natālija Jansone, Public Makes Image, BLCV by Bulichev, Talented, One Wolf, Bergs Privé, Katya Katya London и Nóló.
Как и предыдущие сезоны, грядущая модная сессия ознаменуется показом модных коллекций от дизайнеров - дебютантов RFW. Так, например,
модельер бренда Anna Elizabete Fashion представит свою новую коллекцию на открытии Рижской недели моды, посвященном молодым дизайнерам в эпоху дигитализации.
Со своими дебютными коллекциями публику также познакомят дизайнеры брендов NONAME Atelier и Pixie Won’t Play.
В этом сезоне на Рижскую неделю моды возвращаются эстонские бренды Ivo Nikkolo, Kristel Kuslappu и Diana Arno.
Открытием для латвийской публики станут две зарубежные модные марки – Duarte из Португалии и Teodora Mitrovska из Македонии. Сотрудничество с этими двумя иностранными брендами состоялось благодаря проекту United Fashion.
Модные показы детских коллекций одежды стали неотъемлемой составляющей RIGA FASHION WEEK. Этой осенью особенно умилительными показами гостей порадуют три успешных латвийских бренда детской одежды – Aristocrat Kids, Paade Mode и Leny Tomy Factory.
Рижская неделя моды, на которой будут представлены коллекции одежды сезона весна-лето 2019, пройдет в Риге с 23 по 27 октября.