В Израиле нашли древнейшее упоминание Иерусалима

Надпись обнаружили на одной из колонн здания при раскопках, которые производили сотрудники израильского Управления древностей. Колонна принадлежит римскому сооружению времен правления Ирода Великого. Надпись на ней гласит "Ханания, сын Dodalos из Иерусалима".

"Как житель Иерусалима я чрезвычайно рад прочитать эту надпись, сделанную 2000 лет назад, особенно теперь, когда она будет доступна каждому ребенку, потому что сделана на понятном ему языке и современной орфографией", - отметил директор музея Идо Бруно на пресс-конференции.

При этом точно установить, кем был Ханания, археологи не могут. Предполагается, что он был художником или гончаром, передает Korrespondent.net.