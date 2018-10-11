На западном Курземском побережье побит рекорд тепла для 11 октября

По информации Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, сегодня превзойден национальный рекорд тепла для 11 октября. Прежний рекорд был зарегистрирован в 1979 году, когда 11 октября воздух в Латвии прогрелся до +19,5 градуса.

На большей части территории Курземе с утра ярко светит солнце, облачность рассеялась также во многих местах в Земгале, Видземе и Латгале. Почти по всей Латвии температура воздуха превышает +13 градусов, а на южном Курземском побережье - в Лиепае, Нице и Руцаве - достигла +20 градусов.