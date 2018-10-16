Мы уже сообщали о радостной новости в британской королевской семье - герцог и герцогиня Сассекские вскоре станут родителями. Появление на свет первенца Меган и Гарри ожидается весной будущего года, но это не будет принц или принцесса. Почему так?
Интересно, что ребенок герцогов Сассекских станет 7-м претендентом на британский престол, однако не получит титул "принц" или "принцесса".
Их сын или дочь займет место в очереди на трон сразу за своим отцом - принцем Гарри, отодвинув на одну позицию герцого Йоркского Эндрю, который окажется восьмым.
Детям герцога и герцогини Сассекских не будет присвоен титул "принц" или "принцесса",
если только королева Елизавета II не изменит закон, по которому такой титул могут получить лишь ее родные дети и внуки. Или же ее не сменит принц Чарльз.
Если этого не произойдет, как в случае с детьми принца Уильяма и Кейт Миддлтон, старший сын Гарри и Меган станет графом Дамбартоном, дочерей будут величать леди, а младших сыновей – лордами. До своих будущих свадеб все дети герцогов Сассекских будут носить общую фамилию наследников Елизаветы II и принца Филиппа - Маунтбеттен-Виндзор.
Правила специальной грамоты, касающейся титулов членов королевской семьи, выпущенной в 1917 году королем Георгом V, гласят: "...внуки сыновей монарха по прямой мужской линии (кроме старшего сына принца Уэльского) во всех случаях получают титулы и обращения как дети герцогов нашего королевства".