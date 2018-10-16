Audi выплатит 800 млн евро штрафа в связи с "дизельным скандалом"

Решение о штрафе принято в результате расследования по делу об административном нарушении, которое вела прокуратура Мюнхена. В обращении, адресованном акционерам Audi, уточняется, что предприятие признает свою ответственность в связи с "дизельным скандалом" и согласно выплатить штраф.

Накануне обыски в связи с подозрением в манипуляциях с уровнем выхлопных газов прошли в офисах немецкого автоконцерна Opel в Рюссельсхайме и Кайзерслаутерне. Этот концерн также подозревают в сбыте дизельных автомобилей с манипулированным программным обеспечением, передает Deutsche Welle.