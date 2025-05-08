Смогла ли отрасль заменить туристов из РФ и Беларуси? Мнение эксперта

Он отметил, что работа по восстановлению туризма продолжается, при этом важно не только количество приезжающих, но и то, сколько они тратят и как долго остаются в стране.

"Если смотреть, например, на число туристов, то за последние два года у нас выросло количество гостей, например, из Польши, из Финляндии, из Испании. Но если смотреть на то, как долго они остаются, к сожалению, финнами и испанцами мы не можем заменить россиян, которые оставались в среднем на три-четыре ночи. Значит, надо искать другие рынки", - рассказал Эрик Лингеберзиньш.

При этом эксперт отметил, что загрузка гостиниц сильно колеблется - от 20% до 99% - и вне летнего сезона отрасли нужно искать новые возможности.

Будущее отрасли Лингеберзиньш видит в развитии делового туризма, который, по его мнению, способен обеспечить загрузку гостиниц и ресторанов в "низкий" сезон за счет проведения международных конференций и других подобных мероприятий.

"Я думаю, что для начала у нас есть инфраструктура. В том числе в регионах.

Я смотрю, например, на Gors в Резекне или Lielais dzintars в Лиепае - это концертные залы, но они могут использоваться и для делового туризма,

для проведения конгрессов, конференций. У нас в Риге что-то уже есть, и на этой базе мы можем работать. Я думаю, нам необходим такой общий компромисс со всеми - полностью всеми - отраслями, чтобы каждый, кто едет на международные мероприятия, предлагал Ригу как место для следующей встречи или конгресса", - сказал Лингеберзиньш.