Министр назвал сумму, которую можно сэкономить за счет сокращений

Он пояснил, что в настоящее время госструктуры при закупках чаще всего заботятся лишь о том, чтобы документы были в порядке, а не о том, чтобы получить максимально выгодную для государства цену.

Еще одним направлением для экономии Ашераденс назвал большое количество праздничных и компенсируемых выходных дней, подчеркнув, что по самым скромным подсчетам, каждый такой день обходится госбюджету как минимум в 15 миллионов евро.

Как сообщалось ранее, в четверг, выступая на внеочередном заседании Сейма, посвященном докладу о ходе выполнения Латвийского фискально-структурного плана на 2025-2028 годы, Ашераденс заявил, что в ближайшие годы фискальная политика должна быть направлена на то, чтобы государственный долг не превышал 55% от внутреннего валового продукта (ВВП).

Министр финансов также указал, что в условиях растущей агрессии со стороны России и перехода этой страны к полноценной военной экономике Латвия должна обеспечить расходы на оборону на уровне не менее 5% от ВВП. Он добавил, что, для сравнения, оборонные расходы Эстонии скоро достигнут 5,4%, а Литвы - 5,6% от ВВП.