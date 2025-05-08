Министр назвал сумму, которую можно сэкономить за счет сокращений

В ближайшие годы у государственного сектора есть возможности сэкономить около 450 миллионов евро, которые можно будет направить на финансирование оборонных расходов, заявил в четверг в программе Латвийского радио Krustpunktā министр финансов Арвил Ашераденс ("Новое Единство").
Министр подчеркнул, что речь не идет о консолидации бюджета, подобной той, которая проводилась в период предыдущего кризиса, а скорее о перераспределении бюджетных средств с одних приоритетов на другие при сохранении общего размера бюджета.
При этом Ашераденс отметил, что решение о таких экономических мерах необходимо принять как можно быстрее, а уже затем детализировать подходы к их реализации.
Министр обозначил два возможных сценария реализации экономии. Первый - так называемый "плоский" сценарий, при котором всем министерствам и ведомствам поручается сократить расходы примерно на 5%, и они сами решают, как это сделать. Второй вариант - структурный сценарий, когда экономия достигается за счет конкретных преобразований в отдельных сферах.
В качестве примера Ашераденс привел сферу государственных закупок, анализ которой сейчас ведет Министерство финансов. В прошлом году государственные учреждения Латвии закупили товары и услуги на 5,3 миллиарда евро, и, по оценкам министра, изменение подхода к закупкам может обеспечить ежегодную экономию до 7% от этой суммы.
"Государство сейчас - плохой закупщик. Мы намерены это изменить", - заявил министр.
Он пояснил, что в настоящее время госструктуры при закупках чаще всего заботятся лишь о том, чтобы документы были в порядке, а не о том, чтобы получить максимально выгодную для государства цену.
Еще одним направлением для экономии Ашераденс назвал большое количество праздничных и компенсируемых выходных дней, подчеркнув, что по самым скромным подсчетам, каждый такой день обходится госбюджету как минимум в 15 миллионов евро.
Как сообщалось ранее, в четверг, выступая на внеочередном заседании Сейма, посвященном докладу о ходе выполнения Латвийского фискально-структурного плана на 2025-2028 годы, Ашераденс заявил, что в ближайшие годы фискальная политика должна быть направлена на то, чтобы государственный долг не превышал 55% от внутреннего валового продукта (ВВП).
Министр финансов также указал, что в условиях растущей агрессии со стороны России и перехода этой страны к полноценной военной экономике Латвия должна обеспечить расходы на оборону на уровне не менее 5% от ВВП. Он добавил, что, для сравнения, оборонные расходы Эстонии скоро достигнут 5,4%, а Литвы - 5,6% от ВВП.
По словам Ашераденса, значительная часть дополнительных расходов на оборону будет покрыта за счет так называемой "исключительной оговорки" Евросоюза о повышении оборонных расходов, однако использовать этот инструмент можно будет только до 2028 года. Министр также отметил, что для финансирования обороны необходимо вывести на биржу не менее 10% акций крупнейших государственных предприятий, что принесло бы бюджету дополнительные средства.
При этом, как отметил Ашераденс, дефицит бюджета к 2029 году должен быть снижен до 1,5% от ВВП, поэтому в течение ближайших трех лет придется существенно сократить государственные расходы и повысить эффективность госуправления.
Министр заявил, что госуправлению необходимо будет сэкономить как минимум 450 миллионов евро, поэтому предстоит сокращение государственного аппарата, отказ от отдельных функций, объединение ведомств и, возможно, даже некоторых министерств.
Ашераденс также сообщил, что налоговые поступления в первом квартале текущего года на 54 миллиона евро превысили прогнозируемые показатели, но в целом годовое исполнение плана по налогам, вероятно, составит около 99%.
Тем не менее, на этот год Минфин прогнозирует рост ВВП на уровне 1,2%, основываясь прежде всего на оживлении внутреннего потребления. До 2029 года ожидается стабилизация экономики с умеренными темпами роста.
Ранее сообщалось, что в докладе о ходе реализации Латвийского фискально-структурного плана на 2025–2028 годы прогноз дефицита общего государственного бюджета на текущий год составляет 3,1% от ВВП, что на 0,2 процентного пункта больше запланированного ранее.
В среднесрочной перспективе дефицит бюджета без изменения политики в 2026 году прогнозируется на уровне 3% от ВВП, в 2027 году - 3,2%, в 2028 году - 2,8% и в 2029 году - 2,3%.
В Минфине отмечают, что общая финансовая ситуация останется напряженной, и во время подготовки бюджета на ближайшие годы необходимо будет принять ряд сложных решений, чтобы сбалансировать доходы и расходы.
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