Новый латвийский банк привлекает клиентов, но понес убытки

В отчете правления указывается, что банк продолжает инвестировать в IT-решения с целью расширения ассортимента своих продуктов, поэтому убытки до резервов на возможные потери по кредитам в первом квартале составили 2,13 миллиона евро, что на 2,5% меньше по сравнению с предыдущим кварталом.

На конец марта 2025 года активы банка составили 55,683 миллиона евро - это на 25% больше, чем в предыдущем квартале.

Объем привлеченных вкладов на конец марта достиг 45,94 миллиона евро, а объем выданных кредитов - 6,67 миллиона евро.

В компании сообщили, что в первом квартале этого года число клиентов Indexo banka увеличилось на 10 500 человек, и на конец марта банк обслуживал 31 600 клиентов.

Председатель правления банка Валдис Сикснис отметил, что цель банка - построить принадлежащую латвийцам финансовую группу, которая действует в интересах местных жителей, принимает стратегические решения в Латвии и вносит позитивные изменения на рынке финансовых услуг страны.

По его словам, ближайшими важными задачами являются запуск ипотечного кредитования и внедрение предложения для юниорских (детских/подростковых) счетов.

Как уже сообщалось, Indexo banka начала работу 28 августа 2024 года. По итогам прошлого года убытки банка составили 6,162 миллиона евро.

Крупнейшими акционерами Indexo являются принадлежащее Хенрику Кармо Perfect Match Ltd. - 8,93%, принадлежащее Валдису Сикснису SIA VSCAP - 6,69%, принадлежащая Индреку Гусеву эстонская компания Barolo Finants - 5,64%, принадлежащая Санду Хубану эстонская компания Saggis - 5,64%, контролируемое Екатериной Никулиной SIA IN Finance - 5,95% и Марцис Мартинсонс - 5,98%. Остальным акционерам принадлежат доли в размере до 5% акций.

Indexo было основано в 2017 году. Акции компании котируются на бирже Nasdaq Riga.