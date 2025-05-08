"Это тревожные новости": Ашераденс прокомментировал рост госдолга

Министр сообщил депутатам, что в конце прошлого года госдолг составил 19 млрд евро, или 47% от ВВП. Согласно текущим прогнозам Министерства финансов, в течение следующих трех лет долг увеличится до 53% от ВВП.

"Это тревожные новости", - сказал Ашераденс, отметив, что госдолг нужно удерживать на уровне 50% от ВВП, так как государство дополнительно сохраняет резерв ликвидности в размере 3-4% от ВВП для неотложных нужд.

"Поэтому мы должны договориться о максимально допустимом целевом показателе госдолга и проводить такую фискальную политику, чтобы госдолг не превышал 55% от ВВП. Это означает, что возможности увеличения расходов при умеренном росте без дополнительных мер будут очень ограниченными", - подчеркнул министр.

Он выразил уверенность, что в следующем году с высокой вероятностью госдолг сохранится на уровне ниже 55% от ВВП, но предупредил, что времена, когда отраслям автоматически выделялись дополнительные ресурсы, закончились. В будущем такие средства будут предоставляться только при наличии дополнительных источников дохода.