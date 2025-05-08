Rīgas satiksme закупит 120 новых автобусов

Rīgas satiksme объявило рыночное исследование для приобретения 18-метровых автобусов, 60 из которых будут электрическими, а остальные 60 - с дизельным двигателем.

Цель исследования - выяснить возможные сроки поставки, технические решения и ориентировочные расходы.

На основе результатов исследования будет подготовлена и объявлена процедура закупки.

Кроме того, компания намерена получить всестороннюю информацию о новых технологических решениях, предлагаемых в автобусостроении - в том числе о возможностях гибридного привода, различных активных и пассивных системах безопасности, элементах автономного движения, возможностях удаленной диагностики и других инновациях, которые могли бы быть применимы в общественном транспорте Риги.

Также планируется уточнить сроки поставки и ориентировочные затраты, чтобы подготовить документацию для закупки.

Во время рыночного анализа Rīgas satiksme будет уделять особое внимание решениям, способствующим более эффективной и устойчивой эксплуатации транспортных средств.

Будут рассмотрены варианты использования альтернативных материалов для обивки сидений - более прочных и легких в уходе, чтобы улучшить гигиену салона, упростить ежедневную уборку и снизить долгосрочные расходы на обслуживание.

Важным фактором станет и эффективность технического обслуживания - автобусы должны быть сконструированы так, чтобы техобслуживание было быстрым, простым и менее ресурсоемким. Также будут оцениваться решения, повышающие безопасность движения для водителей, пассажиров и других участников дорожного движения.

Планируется привлечь широкий круг потенциальных поставщиков - как международных производителей автобусов, так и официальных дилеров в Европейском союзе и за его пределами.

В 2023 году оборот Rīgas satiksme составил 184,044 млн евро, а прибыль компании - 1,838 млн евро.

Rīgas satiksme обеспечивает пассажирские перевозки автобусами, трамваями и троллейбусами в Риге, а также управляет уличными парковками. Единственным владельцем предприятия является Рижская дума.