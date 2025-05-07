Какие пенсионные планы в Латвии приносят наибольшую доходность, а какие - теряют

Согласно информации, опубликованной на сайте manapensija.lv, по состоянию на конец апреля этого года четыре инвестиционных плана, входящих в государственную фондированную пенсионную схему, показали отрицательную доходность за год.
Отрицательная доходность была у четырех активных инвестиционных планов, в которых доля вложений в акции может достигать 100%.
В частности, по состоянию на конец апреля 2025 года доходность за год у 15 активных инвестиционных планов с долей акций до 100% варьировалась от -1,21% до 3,25%.
В то же время два активных инвестиционных плана с долей акций до 75% показали доходность 2,83% и 3,65%, а доходность активных планов с долей акций до 50% составила от 3,18% до 5,91%.
Четыре сбалансированных инвестиционных плана за тот же период показали доходность от 4,69% до 5,29%, а пять консервативных инвестиционных планов - от 4,54% до 6,01%.
Среди 15 активных инвестиционных планов с долей акций до 100%, отрицательная доходность была у следующих:
- пенсионный план Luminor indeksu ieguldījumu plāns Ilgtspējīgā nākotne, управляемый Luminor Asset Management (−1,21%);
- три плана, управляемые Vairo:
- Adaptīvais ieguldījumu plāns Vairo 1990+ (−0,31%);
- Adaptīvais ieguldījumu plāns Vairo 1970–1979 (−0,14%);
- Adaptīvais ieguldījumu plāns Vairo 1980–1989 (−0,07%).
Наибольшую доходность среди этих планов показал инвестиционный план CBL indeksu plāns, управляемый CBL Asset Management - 3,25%. За ним следуют пенсионный план Indexo jauda 16–55 от Indexo с доходностью 3,15% и SEB indeksu plāns, управляемый SEB Investment Management, с доходностью 3,05%.
В конце апреля среди двух активных инвестиционных планов с долей акций до 75% наибольшую годовую доходность показал инвестиционный план CBL dzīves cikla plāns Millennials, управляемый CBL Asset Management - 3,65%, тогда как доходность пенсионного плана Luminor 48–53 от Luminor Asset Management составила 2,83%.
Среди активных инвестиционных планов с долей акций до 50% наибольшую доходность за год показал план Signet aktīvais plāns от Signet pensiju pārvalde - 5,91%. За ним следуют INVL ekstra 47+ от INVL Asset Management с доходностью 4,08% и SEB aktīvais plāns от SEB Investment Management с доходностью 4%.
Из восьми активных инвестиционных планов с долей акций до 50%, доступных в настоящее время, семь работают более одного года.
Среди четырех сбалансированных инвестиционных планов наибольшую доходность к концу апреля показал план INVL komforts 53+ от INVL Asset Management - 5,29%.
Среди пяти консервативных инвестиционных планов лидировал план Luminor 62–65 от Luminor Asset Management, доходность которого составила 6,01%.
Самым популярным среди всех предлагаемых государственных фондированных пенсионных планов, а также среди активных планов с долей акций до 50% на конец апреля, остается инвестиционный план Dinamika от Swedbank ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, с 204 705 участниками (в конце 2024 года - 215 518 участников). Годовая доходность этого плана составила 3,18%, что является наименьшим показателем среди активных планов с долей акций до 50% (наравне с CBL aktīvais ieguldījumu plāns).
Вторым по популярности в апреле был инвестиционный план 1990+ от Swedbank ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, в который вступили 119 142 участника (в конце 2024 года - 116 263 участника). Его годовая доходность составила 0,42%, что является пятым наименьшим результатом среди активных инвестиционных планов с долей акций до 100%.
Третьим по популярности стал CBL aktīvais ieguldījumu plāns, управляемый CBL Asset Management, с 99 733 участниками (в конце 2024 года - 102 474 участника) и доходностью 3,18%, что также является наименьшим показателем в своей категории наряду с Dinamika.
В Латвии действует трехуровневая пенсионная система:
- Первый уровень - выплаты текущим пенсионерам из собираемых государством социальных взносов;
- Второй уровень - фондированная часть, когда часть социальных взносов работающих инвестируется в финансовом секторе;
- Третий уровень - добровольные частные пенсионные фонды, куда можно делать взносы по желанию.
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