Какие пенсионные планы в Латвии приносят наибольшую доходность, а какие - теряют

В конце апреля среди двух активных инвестиционных планов с долей акций до 75% наибольшую годовую доходность показал инвестиционный план CBL dzīves cikla plāns Millennials, управляемый CBL Asset Management - 3,65%, тогда как доходность пенсионного плана Luminor 48–53 от Luminor Asset Management составила 2,83%.

Среди активных инвестиционных планов с долей акций до 50% наибольшую доходность за год показал план Signet aktīvais plāns от Signet pensiju pārvalde - 5,91%. За ним следуют INVL ekstra 47+ от INVL Asset Management с доходностью 4,08% и SEB aktīvais plāns от SEB Investment Management с доходностью 4%.

Из восьми активных инвестиционных планов с долей акций до 50%, доступных в настоящее время, семь работают более одного года.

Среди четырех сбалансированных инвестиционных планов наибольшую доходность к концу апреля показал план INVL komforts 53+ от INVL Asset Management - 5,29%.

Среди пяти консервативных инвестиционных планов лидировал план Luminor 62–65 от Luminor Asset Management, доходность которого составила 6,01%.

Самым популярным среди всех предлагаемых государственных фондированных пенсионных планов, а также среди активных планов с долей акций до 50% на конец апреля, остается инвестиционный план Dinamika от Swedbank ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, с 204 705 участниками (в конце 2024 года - 215 518 участников). Годовая доходность этого плана составила 3,18%, что является наименьшим показателем среди активных планов с долей акций до 50% (наравне с CBL aktīvais ieguldījumu plāns).

Вторым по популярности в апреле был инвестиционный план 1990+ от Swedbank ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, в который вступили 119 142 участника (в конце 2024 года - 116 263 участника). Его годовая доходность составила 0,42%, что является пятым наименьшим результатом среди активных инвестиционных планов с долей акций до 100%.

Третьим по популярности стал CBL aktīvais ieguldījumu plāns, управляемый CBL Asset Management, с 99 733 участниками (в конце 2024 года - 102 474 участника) и доходностью 3,18%, что также является наименьшим показателем в своей категории наряду с Dinamika.

В Латвии действует трехуровневая пенсионная система:

Первый уровень - выплаты текущим пенсионерам из собираемых государством социальных взносов;

Второй уровень - фондированная часть, когда часть социальных взносов работающих инвестируется в финансовом секторе;

Третий уровень - добровольные частные пенсионные фонды, куда можно делать взносы по желанию.