На внеочередном собрании ''Latvijas auto'' смещен совет ассоциации

Совет ассоциации подвергся критике за ее бюджет и за то, что в протоколах заседаний совета не было ни одного возражения правлению, что кажется подозрительным. По мнению членов ассоциации, совет также тратит слишком много средств на содержание бюро, зарплаты, автомашины и другие расходы.

На собрании члены "Latvijas auto" упрекали руководство ассоциации в сокрытии от них 1 млн евро, перечисленного международной ассоциацией IRU, и потребовали разделить эти деньги между членами "Latvijas auto".

Генеральный секретарь правления "Latvijas auto" Янис Аболтиньш пояснил, что в прошлом году ассоциация получила от международной транспортной организации IRU 1,093 млн евро, а в этом году - 1,101 млн евро.

Эти деньги перечислены потому, что в 1995 году IRU перешла на другую систему страхования карнетов, это связано с процессом, в котором IRU судится со страховщиком AON, который перечислил средства IRU, а она решила часть средств вернуть ассоциациям пропорционально количеству купленных ими с 1995 года карнетов.

Аболтиньш и президент "Latvijas auto" Валдис Трезиньш отрицали, что скрыли эти деньги от членов ассоциации. По словам Трезиньша, правление ищет способ использовать эти средства на нужды ассоциации, так как просто поделить их между автоперевозчиками не позволяет закон.