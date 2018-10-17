"Bite Latvija" в этом году инвестировало 9 млн евро в модернизацию услуг и сети

Потребление мобильного интернета во всем мире, в том числе и в Латвии, растет, поэтому львиная доля инвестиций вложена в развитие сетевой инфраструктуры. В начале года технологией 4G была оснащена вся сеть "Bite", сказал Булс.

Также значительные средства вложены в развитие технологий 4G+ и 4G++. В этом году технологией 4G+ оснащено уже 110 базовых станций "Bite", технологией 4G++ - 30 станций. Первые региональные базовые станции оператора получили и технологию нового поколения 4.5G.

У "Bite" сейчас 800 базовых станций на всей территории Латвии, и до конца года планируется построить еще 30 - большинство в Латгале и Видземе.