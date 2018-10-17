Слов много, коалиции нет. Прошли очередные переговоры партий

Представитель "Для развития/За!" Юрис Пуце после встречи с НКП сказал, что обе партии придерживаются схожих взглядов на фазу, в которой находится формирование правительства, и на предстоящие шаги, а именно, необходимо работать над общей программой правительства и приоритетами.

У "Для развития/За!" и НКП много общего, но есть и вопросы, по которым нужны углубленные дискуссии, и партии будут искать формат, чтобы продолжить консультации.

По словам лидера НКП Яниса Борданса, политики дошли до этапа, когда нужно говорить о конкретных задачах правительственной декларации, и тут их мнения разошлись - НКП считает, что говорить об этом должны эксперты по конкретным отраслям.

"Для развития/За!" представила НКП список важнейших задач правительства. Пуце сказал, что в ближайшие дни этот документ не планируется обнародовать. Борданс заявил, что пока не может комментировать данный документ, но по некоторым вопросам в нем нет конкретики.

По словам Борданса, НКП по-прежнему выступает против сотрудничества с Союзом "зеленых" и крестьян (СЗК), а "Для развития/За!" планирует завтра встречу с СЗК.

По мнению Пуце, не нужно создавать новые границы в переговорах с другими партиями. Новое правительство нужно строить на компромиссной основе, потому что между избранными в Сейм партиями есть идеологические различия. Если их не обсудить, "в фундаменте правительства будут трещины", сказал политик.

На вопрос, как долго еще партии будут говорить о задачах, прежде чем договорятся по крайней мере о модели коалиции, Пуце ответил, что будут говорить столько, сколько потребуется.

Переговоры с "Все для Латвии!" Пуце оценил как конструктивные, отметив, что национальное объединение профессионально подготовило свою позицию. В то же время имеются вопросы, по которым мнения партий отличаются, поэтому переговоры должны продолжаться.

Председатель ВЛ-ТБ/ДННЛ Райвис Дзинтарс отметил, что 99% переговоров были посвящены согласованию программ. Также сегодня обсуждалась текущая ситуация с формированием правительства.