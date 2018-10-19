Тренд-бюро в области моды Trendstop проанализировало последние показы ведущих мировых брендов и выявило главные цвета сезона весна-лето 2019. Своими прогнозами бюро поделилось с изданием Fashion United, сообщает Lenta.ru.
Эксперты обратили внимание на то, что большинство коллекций представлены в натуральных, "природных" оттенках. Trendstop разбил их на три категории.
В первую группу — heated desert tones ("жаркие тона пустыни") — вошли теплые цвета: терракотовый, приглушенный коричневый и цвет выжженной глины.
Стилисты советуют комбинировать их между собой или отдавать предпочтение однотонным комплектам.
Вторая категория получила название сontemporary cores ("ключевые современные"). В нее попали цвет шалфея, а также классические голубой и розовый. Одежду этих цветов порекомендовали дополнить серыми или бежевыми аксессуарами.
В третью категорию вошли сhalky brights ("оттенки ярких мелков"), или приглушенные неоновые оттенки.
Поскольку каждый цвет в этой палитре достаточно интенсивен, Trendstop советует отдавать предпочтение монохромной одежде.
В сентябре американскую супермодель и участницу реалити-шоу «Семейство Кардашян» Кендалл Дженнер сфотографировали в монохромном ярко-желтом костюме. После ее появления в Нью-Йорке модные эксперты назвали канареечный оттенок главным цветом осени 2018 года.