Пт, 19.10.2018
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Объявлены главные цвета 2019 года Будьте в тренде!

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ФОТО: скриншот instagram.com/kennyarab

Тренд-бюро в области моды Trendstop проанализировало последние показы ведущих мировых брендов и выявило главные цвета сезона весна-лето 2019. Своими прогнозами бюро поделилось с изданием Fashion United, сообщает Lenta.ru.

Эксперты обратили внимание на то, что большинство коллекций представлены в натуральных, "природных" оттенках. Trendstop разбил их на три категории.

В первую группу — heated desert tones ("жаркие тона пустыни") — вошли теплые цвета: терракотовый, приглушенный коричневый и цвет выжженной глины.

Стилисты советуют комбинировать их между собой или отдавать предпочтение однотонным комплектам.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thinking about always styling my hair like this... but then again that’s a lot of effort haha

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Вторая категория получила название сontemporary cores ("ключевые современные"). В нее попали цвет шалфея, а также классические голубой и розовый. Одежду этих цветов порекомендовали дополнить серыми или бежевыми аксессуарами.

В третью категорию вошли сhalky brights ("оттенки ярких мелков"), или приглушенные неоновые оттенки.

Поскольку каждый цвет в этой палитре достаточно интенсивен, Trendstop советует отдавать предпочтение монохромной одежде.

В сентябре американскую супермодель и участницу реалити-шоу «Семейство Кардашян» Кендалл Дженнер сфотографировали в монохромном ярко-желтом костюме. После ее появления в Нью-Йорке модные эксперты назвали канареечный оттенок главным цветом осени 2018 года.

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