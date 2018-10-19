Эксперты обратили внимание на то, что большинство коллекций представлены в натуральных, "природных" оттенках. Trendstop разбил их на три категории.

В первую группу — heated desert tones ("жаркие тона пустыни") — вошли теплые цвета: терракотовый, приглушенный коричневый и цвет выжженной глины.

Стилисты советуют комбинировать их между собой или отдавать предпочтение однотонным комплектам.

Вторая категория получила название сontemporary cores ("ключевые современные"). В нее попали цвет шалфея, а также классические голубой и розовый. Одежду этих цветов порекомендовали дополнить серыми или бежевыми аксессуарами.

В третью категорию вошли сhalky brights ("оттенки ярких мелков"), или приглушенные неоновые оттенки.

Поскольку каждый цвет в этой палитре достаточно интенсивен, Trendstop советует отдавать предпочтение монохромной одежде.